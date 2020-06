Ce bar adoré de la rue Fleury a été victime d'un incendie

Comme la pandémie avait obligé le 132 Bar Vintage a fermé ses portes, les propriétaires de l'établissement avaient entrepris de rénover leur bar afin que ce dernier soit impeccable pour le retour de sa clientèle.

• À lire aussi: Coronavirus : voici les établissements qui ont fermé définitivement leurs portes depuis le début de la crise

Or, dans un message Facebook publié ce vendredi, le 132 Bar Vintage a été victime d'un incendie.

«Il y a une semaine, un incendie s’est déclenché au 132. Durant notre fermeture imposée, j’avais entrepris des rénovations afin de refaire une beauté au bar. Malheureusement, le produit utilisé pour revernir les planchers a causé un incendie qui a affecté la partie arrière du 132. Sur le coup, vous comprendrez que la pilule a été difficile à avaler, elle l’est encore aujourd’hui...» peut-on lire dans la publication.

Malgré cette embûche de taille, le 132 promet de revenir en force et ce le plus tôt possible.



On envoie des ondes positives aux propriétaires du bar. En espérant que la deuxième moitié de 2020 soit plus douce!



132 Bar Vintage

132, rue Fleury Ouest, Montréal





Ne manquez pas nos dernières capsules!