[PHOTOS] Voici à quoi va ressembler la nouvelle esplanade du Quartier des spectacles

On sait enfin ce à quoi va ressembler l’esplanade Clark maintenant appelée Esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles.

L’espace vacant d’une superficie de 5000m2, situé à l’ouest de la rue Clark, entre les rues Sainte-Catherine et de Montigny, aura droit à une transformation des plus impressionnantes.

En plus d’avoir du mobilier ludique comme des hamacs en filets modulaires sur lequel les Montréalais pourront se reposer et profiter du beau temps, l’esplanade sera également équipée d’une fontaine avec une rampe d’accès en spirale pour les personnes en mobilité réduite et un carrousel dont la rotation sera activée par les gens.

Ce projet sera réalisé par les talentueuses équipes de Alto Design, Dikini et Lateral + Induktion.

Il faut savoir toutefois que ce projet a été pensé avant l’arrivée de la Covid-19 à Montréal, alors il se pourrait que des éléments soient retravaillés pour assurer la sécurité des Montréalais et des touristes qui voudront profiter de l’espace.

L’installation du mobilier ludique devrait commencer au printemps prochain afin que le public puisse y accéder à l’été 2021.

On a bien hâte en tous cas! Pour encore plus de détails sur le projet, vous pouvez visiter le site de Design Montréal.

