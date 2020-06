Les meilleurs restos de tacos qui font du «take-out» et livrent

Les tacos font habituellement l’unanimité au sein d’une gang.

C’est pourquoi, lors de votre prochaine réunion distancée dans la cour d’un ami ou dans un parc, commander ce mets typiquement mexicain est une excellente idée.

Voici 7 adresses montréalaises qui font du «take-out» et qui livrent à Montréal et quelques autres à l'extérieur de la ville!

MONTRÉAL

L’un des endroits favoris des Montréalais pour de bons tacos authentiques est le restaurant El Rey Del Taco du Marché Jean-Talon. Le resto livre avec les applications Uber Eats et SkipTheDishes, mais vous pouvez aussi téléphoner pour passer une commande à emporter. Justement pour le «take-out», il propose souvent des combos hyper avantageux pour environ 4 personnes.

232, rue Jean-Talon Est, Montréal

Pour manger d’excellents tacos au soleil sur votre balcon, La Capital Tacos est ouvert pour le «take-out» du jeudi au dimanche de 16h à 23h. Vous pouvez aussi vous faire livrer via UberEats et Foodora. Ce resto bien-aimé des Montréalais propose également quelques options intéressantes pour les végétaliens, ainsi qu’une option de menu familial pour 4 personnes.

1096, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les deux succursales de Tacos Frida (Saint-Henri et Village) sont ouvertes pour les commandes à emporter et ça se passe en ligne sur CHKPLZ. Les heures d’ouverture et les menus ne sont pas les mêmes aux deux endroits, mais vous pouvez être certain que ce sera délicieux! Il est aussi possible de se faire livrer via Uber Eats.

4350 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

1477 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Du mercredi au dimanche entre 12h et 21h, ce restaurant mexicain du Vieux-Montréal vous propose un alléchant menu qui comprend une boite à tacos pour 2 personnes ou le paquet familial. Il est aussi possible de se commander un «kit à sangria» à faire à la maison. L’option «take-out» et la livraison avec UberEats sont disponibles.

117 Rue de la Commune Ouest, Montréal

Ce restaurant où les cuisines mexicaine et cubaine se rencontrent est un secret bien gardé de la promenade Masson. En temps de pandémie, Mojito & Margarita propose un menu spécial pour 2 personnes de délicieux tacos. Le resto offre le «take-out» du mardi au samedi de 17h à 21h.

3127 rue Masson, Montréal

Ce petit restaurant toujours très populaire auprès des Montréalais est ouvert avec un menu écourté qui comprend le taco «old school». Vous pouvez vous faire livrer le tout par Uber Eats ou bien téléphoner pour faire préparer votre commander et passer la chercher.

51, rue Roy Est, Montréal

La réputation des tacos du Gumman n’est plus à faire. Si vous êtes fans, vous pouvez commander des kits de tacos pour 2 ou 3 personnes pour pas cher du tout. Les commandes se font sur le CHKPLZ du restaurant du jeudi au dimanche.

630, rue de Courcelle, Montréal

EXTÉRIEUR DE MONTRÉAL

Cette taqueria de Laval livre avec Uber Eats, SkipTheDishes et DoorDash. Vous pouvez aussi téléphoner pour commander et aller la chercher vous-même. Si vous choisissez cette option et que vous avez un bon appétit, demandez pour la Taco Box qui comprend 16 saveurs de tacos!

2212, boulevard Curé Labelle, Laval

Située dans le Parc de la pointe Merry, la cantine Le Petit Taco est l’endroit par excellence pour commander des bons tacos à Magog et les environs. L’établissement est ouvert du jeudi au dimanche de 11h à 20h. Vous pouvez commander en ligne ou vous faire livrer via l’application J’ai Faim.

15-30 Rue Merry Sud, Magog

Ce restaurant mexicain de Châteauguay ouvre le vendredi, samedi et dimanche sous forme de comptoir pour accueillir les clients qui veulent de bons tacos pour emporter. Il est également possible d’emporter des cocktails typiquement mexicains pour l’expérience complète.

65, boulevard Salaberry Sud, Suite 100, Châteauguay

Voici d'autres options de restaurants qui livrent et font du «take-out» pendant la pandémie:

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

• À lire aussi: Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» en Montérégie

• À lire aussi: Les meilleurs restos de sushis qui offrent la livraison

• À lire aussi: Les meilleurs restos véganes qui livrent

• À lire aussi: 8 torréfacteurs qui livrent de l’excellent café pour vous garder de bonne humeur

Ne manquez pas nos dernières vidéos!