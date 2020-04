Les meilleurs restos véganes qui livrent

Par chance, les véganes ne sont pas laissés à eux-mêmes pendant cette période plutôt étrange.

Certains restaurants qui offrent de bons plats végétaliens en temps normal ont continué leur service de livraison ou ont carrément changé leur façon de faire en devenant un comptoir pour emporter!

Voici 11 restaurants où commander de la bonne bouffe végane à déguster dans le confort de sa maison!

1. Mimi & Jones

Ce «diner» végane est ouvert du mercredi au lundi pour le «take-out» et les livraisons via UberEats.

5149, avenue du Parc, Montréal

2. Restaurant Radis

Pour de la bonne bouffe italienne et végane, c’est du restaurant Radis que vous devriez commander. Ouvert du mercredi au samedi entre 16h et 21h pour le «take-out» et les livraisons via UberEats.

361 rue Bernard Ouest, Montréal

3. Komomo

Ceux et celles qui ont envie de manger des sushis pourront entre autres commander ceux du Komomo par Sushi Momo. Le comptoir est ouvert le mardi, jeudi et dimanche entre 16h et 21h puis le vendredi et samedi entre 15h et 21h. Sinon, la livraison par vélo est aussi offerte pour un secteur précis par Chasseurs Courrier.

3603 rue Saint-Denis, Montréal

4. Maynard

Le Maynard qui a ouvert ses portes il y a seulement quelques semaines de ça a décidé d’offrir un repas famille pour emporter qui est composé de quatre burgers au choix pour 35$. La livraison est aussi offerte via Foodora.

30, rue Prince Arthur Ouest, Montréal

5. Tendresse

Le bistro Tendresse, adoré des Montréal, effectue un retour en grand avec la livraison d’un menu adapté. C’est tous les jours dès 16h sur UberEats ou DoorDash que vous pouvez passer votre commande.

1259, rue Sainte-Catherine Est, Montrésl

6. Archway

Ce nouvel établissement de Verdun est ouvert pour les commandes à emporter seulement et les livraisons avec UberEats tous les jours entre 10h et 17h.

3683, rue Wellington, Montréal

7. Sata Sushi

Ce «spot» à sushis botaniques situé dans Hochelaga prend les commandes «take-out» et les livraisons UberEats du mardi au dimanche entre 16h et 21h. Gâtez-vous!

3349, rue Ontario Est, Montreal

8. Aux Vivres

Ceux qui ne peuvent tout simplement pas se passer du délicieux Bol Dragon du Aux Vivres peuvent continuer de passer leurs commandes comme à l’habitude sur la plate-forme UberEats.

Plusieurs adresses

9. Crux Comptoir

L’établissement qui a deux succursales dans le Grand Montréal prend les commandes sur son site web. Le menu de la semaine du 6 avril est 100% végétalien.

Plusieurs adresses

10. Copper Branch

Comme tout le monde, Copper Branch a fermé ses portes, mais continue d'offrir la livraison. Les «take-out» se font aussi dans les succursales qui demeurent ouvertes.

Plusieurs adresses

11. Audacieuse vanille

Cette boulangerie et pâtisserie de Verdun a mis en ligne une boutique temporaire où vous pouvez passer vos commandes. Les secteurs desservis par la livraison sont Verdun, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Griffintown et Ville-Émard.

3910, rue Wellington, Montréal

Ailleurs qu’à Montréal:

