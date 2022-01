Le resto BarBara donne des cafés et des pâtes Cacio e Pepe à ceux qui marchent pour leur santé mentale

Si vous êtes sur TikTok, vous avez certainement vu passer la tendance de la «stupid walk for my stupid mental health».

Eh bien l’un des établissements chouchous des Montréalais, le BarBara, embarque dans la tendance en récompensant ses clients qui se déplaceront jusqu’au restaurant à pieds.

Le concept est bien simple, plus vous marchez une longue distance pour vous rendre au BarBara, plus la récompense sera grande.

Voici ce qui vous attend :

5km de marche = un café de format régulier au choix (Pistachio latté inclus)

10km de marche = un café de format régulier au choix (Pistachio latté inclus) et un paquet de chandelles pour la maison.

15km de marche = un petit plat de Cacio e Pepe pour emporter

20km et plus = surprise à l’arrivée (à discuter avec les employés présents)

Pour réclamer votre récompense, vous n’avez qu’à prouver votre activité physique à l’aide de l’application Strava ou toute autre application de sport qui calcule le kilométrage parcouru et l’heure et la date du «départ» pour la marche du jour. Ah oui et il faut suivre le compte Instagram du BarBara également!

Cette initiative pour la santé mentale et physique que prend l’établissement de Saint-Henri est vraiment une belle idée. On leur lève notre chapeau de vouloir aider et redonner à leur clientèle alors que les mesures sanitaires rendent ce début d’année extrêmement difficile financièrement pour l’industrie de la restauration. C’est pourquoi, lorsque vous irez chercher votre café ou votre Cacio e Pepe gratuit dans les prochains jours, achetez donc une viennoiserie ou encore une bouteille de vin et des pâtes sèches pour emporter à la maison!

Le défi de marche pour sa santé mentale du BarBara se déroule jusqu’au 12 janvier et jusqu’à épuisement des stocks alors ne tardez pas trop pour sortir prendre l’air!

BarBara

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

