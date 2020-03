Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

La SAQ est peut-être encore ouverte du lundi au samedi, mais vous n'avez pas envie de faire la file pour vous procurer une bonne bouteille de vin?

Ça tombe bien, car il y d’autres options pour acheter des bouteilles pas piquées des vers en cette période de distanciation sociale.

Voici donc quelques endroits où acheter du vin qui a de l’allure ailleurs qu'à la SAQ:

Depuis quelques jours, le Pastaga a mis en place le menu SOUVID-19 en réponse à la crise du coronavirus COVID-19. Le restaurant qui a l’habitude de servir en salle à manger de la bonne bouffe et de bonnes bouteilles de vin nature a fermé ses salles à manger et vous offre maintenant la possibilité de prendre des plats à emporter pour seulement 1$ à l’achat d’une bonne bouteille de vin nature. Vous pouvez consulter la carte des vins en ligne sur le site du Pastaga et passer votre commande, par la suite, en téléphonant au restaurant.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

438 381-6389

En plus de vendre des sandwichs décadents et des pièces de viande savoureuses, la boucherie Lawrence a un comptoir de produits locaux qui comprend de bonnes bouteilles de vins québécois. En temps de crise, la Boucherie Lawrence a brillamment répondu à l’appel en instaurant un service de livraison à la maison dans un rayon de 2,5 kilomètres. Ce service est offert au coût de 10$ et si vous êtes atteint d’une maladie chronique, que votre système immunitaire est affaibli ou bien que vous avez plus de 65 ans, ces frais ne s’appliquent pas. Vous devez simplement téléphoner à la boucherie pour passer votre commande de vins entre 10h et 17h. À noter que vous pouvez aussi commander par téléphone et allez chercher votre panier vous-même.

5237, boulevard Saint-Laurent, Montréal

514 277-8880

Bien que le restaurant soit fermé, l’espace épicerie, lui, continue d’accueillir les gens qui veulent acheter de bonnes provisions pour la maison. Sur les étagères et dans les frigos du Butterblume, on retrouve des mets préparés avec amour, du pain, de la viande, du poisson, mais surtout de belles bouteilles de vins d’ici. L’épicerie ouvre seulement entre 11h et 16h.

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Comptoir Sainte-Cécile n’aura jamais autant bien porté son nom puisque l’établissement offre maintenant seulement le «take-out». De plus, les étagères sont encore bien remplies de produits locaux. C’est un bel endroit où aller faire le plein de jus alcoolisés pour passer à travers la quarantaine volontaire actuellement encouragée par le gouvernement. Vous pouvez avoir une idée des vins et des cidres québécois disponibles au Comptoir Sainte-Cécile juste ici.

232, rue De Castelnau Est

Le très populaire restaurant de la rue Saint-Denis a décidé également d’offrir des plats à emporter à la maison. La carte des vins est aussi disponible pour accompagner cette bonne bouffe. Vous devez passer votre commande avant 16h pour aller la chercher au restaurant le lendemain, entre 11h et 18h. Surveillez la page Facebook de l’Express, car le menu changera de jour en jour probablement.

3927, rue Saint-Denis, Montréal

514 845-5333

Les véganes seront heureux de savoir que le restaurant Radis a fermé sa salle à manger et se concentre sur les commandes à emporter du mardi au samedi de midi à 18h. En plus, l'ensemble de la carte des vins (qui est en ligne) est disponible pour emporter également, tant que vous commandez de la bouffe! Vous devez envoyer un message sur Facebook ou au restaurantradis@gmail.com pour indiquer ce que vous voulez commander!

361, rue Bernard Ouest, Montréal

Les quatre restaurants du groupe Resto Dix30 (L’Aurochs, Tomate Blanche, Vestibule, Café du Théâtre) proposent des plats à emporter qu’ils livrent directement à votre voiture. Les menus de chacun des restos sont disponibles en ligne et un 15% de rabais est ajouté au total de votre facture si vous vous procurez une bouteille de vin! Les commandes se font par téléphone!

6000, boulevard de Rome, suite 50, Brossard

514 945-8389

