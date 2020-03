Les restos qui livrent ou font du «take-out» à Laval et sur la Rive-Nord

Que vous habitiez Montréal, la Rive-Sud, Québec, Sherbrooke ou bien la Rive-Nord, plusieurs restaurants offrent le service de «take-out» ou de livraison afin de vous gâter de temps à autre!

Voici donc une liste de restaurants où passer une commande si vous en avez marre de vous cuisiner du spaghetti!

Cet «apportez votre vin» de Repentigny s’est réinventé avec un menu disponible pour emporter ou en livraison. Vous pouvez précommander et allez chercher votre commande ou encore vous la faire livrer en soirée. Le service est offert du jeudi au dimanche.

467, rue Notre-Dame Est, Suite 107, Repentigny

(450) 704-2704

Ce chaleureux restaurant de Saint-Eustache qui met en vedette des produits de la région propose un menu pour emporter qui change un peu tous les jours. Le menu est publié à l’avance sur la page Facebook de l’établissement et vous pouvez passer votre commande par message privé sur Facebook. Les plats sont offerts en quantité limitée, du mercredi au samedi entre 15h et 19h.

163 rue St-Eustache, Saint-Eustache

(450) 472-4441

Besoin de bouffe réconfortante? Ce nouveau restaurant qui a officiellement ouvert ses portes en début d’année offre la livraison à Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère et Lorraine moyennant 5$ de frais. Le menu est disponible en ligne et vous devez tout simplement téléphoner pour passer votre commande. En plus, vous pouvez faire ajouter une bonne bière fraiche à votre commande!

329 boul. curé labelle, Sainte-Thérèse

(450) 508-1025

Le Piatti de Rosemère a décidé de rester ouvert pour les commandes à emporter seulement. L’équipe a développé deux menus de repas familial : un premier pour 2 personnes et un autre pour 6 à 8 personnes. Les détails se trouvent sur la page Facebook et l’établissement.

2 Grande Cote Rd, Rosemère

(450) 430-1380

Ce restaurant de sushis a réduit son horaire du jeudi au dimanche entre 16h et 22h et n’accepte que les commandes pour emporter et la livraison dans le but de se plier aux demandes du gouvernement.

410 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand

(450) 951-7878

Ce petit restaurant a mis les bouchées doubles pour préparer un menu à emporter rempli de bons mets végétariens. La livraison ou la cueillette en restaurant se fait les vendredis et vous avez jusqu’au mercredi 17h de la même semaine pour passer votre commande. Vous pouvez même ajouter une bouteille de vin à votre repas. À noter que la livraison est gratuite pour les commandes de 30$ et plus pour les secteurs de Sainte-Julienne, Saint-Lin, Saint-Esprit, Saint-Jacques et Rawdon. Pour ce qui est de Joliette, Mascouche, Terrebonne, Blainville et Saint-Jean-de-Matha, la livraison se fait gratuitement pour les commandes de 60$ et plus.

2380 rue Cartier, Sainte-Julienne

(450) 831-2787

Le restaurant de Terrebonne met à disposition son menu pour emporter ou à faire livrer sur sa page Facebook. Vous pouvez écrire directement à l’équipe via la page Facebook du restaurant pour faire préparer votre commande, ou bien le faire par téléphone!

940 place Île des Moulins, Terrebonne

(450) 964-3939

La Cabane à sucre Au Pied de Cochon, ainsi que la Cabane d’à Côté ont dû cesser leurs activités de restauration pour une période indéterminée suite aux décisions gouvernementales. Le chef Martin Picard a décidé d'offrir la possibilité à sa clientèle de se faire livrer le menu du temps des sucres, d'autres plats cuisinés et même des produits alimentaires. Le tout est disponible en ligne. Vous n'avez qu'à y passer votre commande. Le restaurant offre la livraison à la maison pour la région de Montréal, sinon, il existe deux points de chute pour récupérer votre commande: le restaurant de Montréal sur la rue Duluth ou la cabane à sucre à Saint-Benoît-de-Mirabel.

11382 rang de la fresnière, Saint-Benoît-de-Mirabel

Ce bar à vin de Laval a mis un site web temporaire en place pour que vous puissiez passer des commandes de plats pour emporter. Les plats changent souvent et sont offerts en quantité très limitée et la cueillette se fait les lundis et mardis. C’est en passant récupérer votre commande que vous pourrez vous faire conseiller un bon vin par le sommelier sur place qui vous accueillera dans un environnement sécuritaire.

241, Boulevard Curé-Labelle, Laval

(579) 641-1414

Les restaurants qui livrent aussi en tout temps mais qui n'ont plus besoin de présentation: St-Hubert, Thai Express, McDonald's, Rôtisseries Benny, Allô! Mon Coco Au Coq, La Belle province, Boustan, Subway, A&W, Sushi Shop, Burger King, Pizza Pizza, etc.

