Tous les restaurants qui offrent les commandes pour emporter sur la Rive-Sud

Se commander une bonne bouffe fait toujours un grand bien. Ouvrez-vous donc une bonne bouteille de vin et profitez-en pour découvrir un restaurant de la Rive-Sud.

De nombreux établissements offrent désormais des menus de plats à emporter qui devraient vous faire saliver.

Voici donc tous les restaurants de la Rive-Sud qui offrent le menu pour emporter.

Le restaurant de Saint-Bruno propose un menu pour emporter qui vous fera saliver. Ouvert du mardi au dimanche de 17:00 à 21:00, le Louis XIV propose à ses clients de commander par téléphone au 450-723-1249.

1600 rue Montarville, Saint-Bruno

2. Le Lou Nissart

Vous voyagerez à Nice l’espace d’un instant en commandant au Lou Nissart. Ce dernier propose un menu de plats sous vide et de pizzas fines. Vous pourrez passer votre commande en téléphonant.

Le menu à commander est disponible ici et voici le numéro pour commander : (450) 442-2499

260 rue Saint-Jean, Longueuil

Évidemment, le restaurant St-Hubert n'a pas cessé d'offrir son service de livraison. Le service au volant et le comptoir pour emporter (lorsqu'il n'y a pas de service au volant), demeurent également ouverts.

Plusieurs succursales

Le «diner» situé à Longueuil propose toujours son menu à la livraison via UberEats, DoorDash ou SkipTheDishes. Si vous rêvez d'un bon cheeseburger et d'une frite savoureuse, c'est le meilleur endroit où commander!

205 Rue Saint-Louis, Longueuil

Pour ceux qui auraient envie d'assouvir leur rage de sucre, sachez que la succursale de Krispy Kreme situé à Greenfield Park fait la livraison via la plateforme UberEats.

Les amateurs de bagels bien frais seront certainement ravis de savoir que la boulangerie est ouverte et propose les commandes à apporter seulement!

286 rue Gladstone, Greenfield Park

Le restaurant de Mont-Saint-Hilaire propose même d'aller vous porter votre commande à votre voiture! Un petit plus à considérer!

535 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

L'iconique restaurant propose de faire la livraison de son menu via certaines plateformes comme UberEats. Il est aussi possible pour les clients qui le souhaitent de se procurer leur fameuse sauce à spaghetti.

3271 boul. Taschereau, Greenfield Park

La charmante boulangerie propose un menu pour emporter ou en livraison via UberEats.

Plusieurs succursales

Il est possible pour ceux qui rêvent d'un délicieux sandwich de vous rendre à la boutique du saucissier William J. Walter. Vous y trouverez une panoplie de produits fins et vous pouvez même en commander pour vous faire livrer directement chez vous via UberEats.

123 rue St-Charles Ouest, Longueuil

La populaire pizzéria propose toujours la livraison, mais a également mis en place un comptoir où aller chercher votre commande sur place.

325 rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Le resto-pub du Quartier Dix30 propose la livraison via les plateformes UberEats et DoorDash. Vous pourrez y commander des plats de calmars frits chipotle et lime, des poutines extravagantes, un burger de bison et chèvre et plus encore. Et pour ceux qui voudraient aller chercher leur commande sur place, sachez que vous obtiendrez 20% de rabais sur vos achats!

9180 boulevard Leduc, Brossard

La succursale de la chaîne Allô! mon Coco de Boucherville propose à ses clients le menu brunch à la livraison via UberEats. En plus, si vous dépensez plus de 50$ vous obtiendrez une crêpe choco-choco gratuite!

1166 rue Volta, Boucherville

Le restaurant propose un menu «prêt à manger» que vous pourrez commander au 450 486-4663 et vous faire livrer le lendemain en après-midi. En plus, vous obtiendrez 25% de rabais sur la bouteille de vin de votre choix! Un plus à considérer!

5961 boulevard Cousineau, Saint-Hubert