Le Cinéma Beaubien lance un message d’espoir sur ses réseaux sociaux

Rares sont les entreprises qui voient la vie en rose durant cette période de crise. Malgré tout, le confinement et la fermeture obligatoire de nombreux établissements sont des raisons, pour plusieurs, de se serrer les coudes et de s’entraider.

Le Cinéma Beaubien, qui a dû fermer ses portes, le 15 mars dernier, après que le gouvernement du Québec eut annoncé de nouvelles mesures pour tenter de mettre fin à la pandémie, a partagé un touchant message sur sa page Facebook.

«Voilà un peu moins d’une semaine que nous avons annoncé la fermeture de nos cinémas, et nous sommes déjà ensevelis sous les messages de support et les mots d’encouragements de plusieurs d’entre vous», peut-on lire sous la publication.

Mario Fortin, le Président de direction et directeur général du Cinéma Beaubien, du Cinéma Parc et du Cinéma du Musée tenait à partager un message lumineux et rempli d’espoir concernant l’avenir de la culture au Québec.



«Ne nous laissons pas entraîner par un sentiment d’impuissance. Nous sommes forts et résilients, et malgré la distance, nous restons unis. L’une des plus grandes forces de l’être humain est sa créativité et sa capacité à créer de la beauté à partir de presque rien.»

«Je vous garantis que la réouverture de nos cinémas sera une grande et belle fête!» peut-on lire en conclusion de ce touchant message.



Bien que la situation soit difficile pour de nombreux Montréalais, tout le monde se serre les coudes pour que la tempête soit plus douce.

Par ailleurs, le Cinéma Beaubien a partagé, sur son compte Facebook, qu'il profitait de sa fermeture pour se refaire une beauté... Des rénovations peut-être? À suivre...

