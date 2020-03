Une maison d’édition québécoise offre plusieurs livres numériques à seulement 5$

Vous avez déjà passé au travers des livres de votre bibliothèque?

Ça tombe bien, car la maison d’édition Ta Mère a une promotion très alléchante pour les bookworms à la recherche de nouveautés.

L’ensemble des livres disponibles en version numérique est présentement en vente à seulement 5$ chacun.

Vous pouvez donc dévorer les histoires passionnantes et la poésie d’auteurs comme Jean-Philippe Baril Guérard, Simon Boulerice, Véronique Grenier, Sarah Berthiaume, Maude Nepveu-Villeneuve et plus encore, en direct de votre tablette!

Les livres en version numérique (ou papier si vous préférez, mais ces derniers ne sont pas à 5$), peuvent être achetés dès maintenant sur la plate-forme virtuelle Les Libraires.

Cette promotion est en vigueur jusqu’au 1er avril, donc faites le plein dès maintenant!

C’est une belle façon de se divertir et d’encourager les auteurs d’ici!

