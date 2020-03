Il existe une collecte de fonds pour aider ceux qui ont perdu leur emploi en restauration

La crise de la COVID-19 a eu raison de plusieurs emplois en restauration au cours des derniers jours.

L’incertitude financière entourant la pandémie oblige les propriétaires de restaurants, de bars et de cafés à faire des mises à pied, et ce n'est pas par gaieté de cœur, on s’entend.

Afin de venir en aide aux employés du domaine de la restauration à Montréal qui ont malheureusement perdu leur emploi, un fonds de secours a été mis sur pied.

Le but est d’aider ces gens à respirer un peu, mais surtout de les aider à être en mesure de se procurer ce dont ils ont besoin dans l’immédiat: nourriture, médicaments, produits de première nécessité.

Il va de soi que le gouvernement a annoncé des mesures pour venir en aide à ces gens. Or, il est impossible encore de savoir quand le premier chèque arrivera. Ce fonds de secours est là pour aider, dans l’immédiat, ceux qui sont en situation de précarité.

L’objectif est pour l’instant fixé à 10 000$. Le fonds versera des montants de 50$, 100$ ou encore 150$ selon les besoins des individus qui se seront «qualifiés».

Si vous êtes en mesure de faire un don, vous pourriez par exemple offrir un montant qui équivaut à ce que vous dépensez normalement en pourboire par semaine.

L’équipe derrière ce fonds d’urgence est composée de travailleurs de la restauration, d'étudiants en droit de McGill et d'experts des organisations à but non lucratif.

Pour faire votre part, c’est par ici.

Pour toute question en lien avec ce fonds, que ce soit à titre de donneur ou en tant que travailleur de la restauration, vous pouvez communiquer avec l’équipe derrière le projet par courriel (restofundmtl@gmail.com) ou encore sur Instagram.

