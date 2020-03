Voici la liste des restos et bars qui ferment temporairement en raison de la COVID-19

Après les événements qui se voient dans l’obligation d’être annulés, au tour des établissements de devoir fermer leurs portes en raison de la COVID-19.

Le gouvernement a en effet demandé aux endroits où les gens se rassemblent de fermer leurs portes temporairement, afin de diminuer les risques de contagion.

Pour l’instant, ce sont surtout les bars, les spas, les centres d’entraînement, les bibliothèques, les musées, les centres de ski, etc., qui sont visés par cette mesure. Les restaurants, quant à eux, sont encouragés à diminuer de 50% leur capacité puisqu’ils répondent à un besoin essentiel: se nourrir. Or, certains ont décidé de fermer également.

Les établissements commencent donc à annoncer leur fermeture temporaire sur les réseaux sociaux.

Voici donc la liste des établissements qui ferment temporairement en raison de la COVID-19 (qui sera mise à jour régulièrement):

1. Turbo Haus

Après avoir annulé sa programmation le 14 mars, la salle de spectacle sur la rue Saint-Denis a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, à partir du 15 mars.

2. Bazarette

Bien que le restaurant et bar à vin Bazarette ne soit pas encore visé par les mesures du gouvernement, la direction a décidé de fermer les portes de l'établissement en raison du coronavirus. L'annulation des matchs de hockey du Canadien de Montréal a probablement pesé dans la balance puisque l'établissement se situe à même l'édifice du Centre Bell.

3. Le Garde-Manger et le Bremner

«Afin de protéger nos clients et employés, le Garde-Manger et le Bremner seront fermés à compter d'aujourd'hui, dimanche 15 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre», explique le chef Chuck Hughes sur sa page Instagram.

4. Messorem Bracitorium

La brasserie du Sud-Ouest a décidé d'appliquer les mesures préventives du gouvernement et ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre.

5. Café Bonjour Hi

Le café n'est pas encore visé par les mesures du gouvernement, mais l'équipe a tout de même décidé de fermer, du 16 au 20 mars, en raison de l'achalandage plus faible actuellement sur la rue Saint-Denis. L'établissement compte rouvrir ses portes le samedi 21 mars, si les mesures n'ont pas changées.

6. L'Escogriffe Bar Spectacle

Le célèbre bar de la rue Saint-Denis ferme officiellement ses portes en raison du coronavirus. Les propriétaires mentionnent à la clientèle, dans un message Facebook, que la programmation sera ajustée selon les directives du gouvernement au cours des jours à venir.

7. Quai des Brumes

Le Quai des Brumes annule sa programmation de spectacles et ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre.

8. Förena Cité thermale

Le nouveau spa situé au pied du mont Saint-Bruno a annoncé, par voix de communiqué, qu'il fermait ses portes temporairement à partir d'aujourd'hui, le 15 mars.

9. Bar Palco

C'est le cœur gros que le bar apprécié des Verdunois et Verdunoises ferme ses portes dès maintenant.

10. Ratafia montreal

Pour protéger sa clientèle et ses employés et par solidarité sociale, la Ratafia ferme ses portes pour les prochains jours. L'équipe suit la situation du coronavirus de près.

11. Foufounes Electriques

«Pour la sécurité de nos employés et clients, nous avons décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre. Merci pour votre compréhension et soyez prudent!»

12. Taverne Saint-Sacrament

«Nous sommes présentement en réflexion suite aux annonces d'aujourd'hui faites par les divers paliers gouvernementaux au sujet des bars et des restaurants qui seraient considérés comme des lieux de rassemblement à éviter pour les prochains jours. Comme la Taverne oeuvre aussi dans le secteur de la restauration et que les informations quant à l'ouverture ou non des restaurants est encore en développement, nous allons étudier la situation de près et vous tenir au courant de notre décision au cours des prochaines heures et/ou des prochains jours.»

13. Tuck Shop

Ce restaurant n'est actuellement pas obligé de fermer, mais il a décidé de le faire pour la sécurité de ses employés et des clients. La situation sera réévaluée dans une semaine.

14. Bar Renard

«On ordonne de fermer, soyez sages et vigilants! À bientôt ��»

15. Joe Beef, Liverpool House, Vin Papillon and McKiernan

La famille Joe Beef ferme ses portes pour la sécurité des employés. À noter toutefois que le McKiernan va offrir le «take-out» à compter du 17 mars seulement.

16. Mon Lapin

«La vie est pleine de surprises. Qui aurait cru qu’aujourd’hui, on vous annoncerait cette décision extrêmement difficile; Le Mon Lapin sera fermé jusquà nouvel ordre.»

17. Gypsy Kitchen+Bar

Mi-bar, mi-restaurant, le Gypsy a tout simplement décidé de fermer ses portes à compter du 15 mars.

18. Cicchetti

«C'est avec regret, mais avec la certitude de faire ce qu'il faut, que le Cicchetti fermera ses portes pour un temps indéterminé. Le temps que passe cette crise.»

19. North Star Machines à Piastres

Pas de machine à pinball pour un petit bout au North Star Machines à Piastres puisque l'établissement est fermé pour une période indéterminée.

20. Bota Bota

«Bota Bota suivra l’évolution de la situation et les recommandations des autorités gouvernementales. Nous communiquerons avec nos clients afin de faire des mises à jour.»

21. Société des arts technologiques [SAT]

La SAT avait déjà annoncé la suspension de ses événements à compter du 13 mars dernier. Le lieu de rassemblement artistique de Montréal demeure donc fermé.

22. LE CENTRAL

La halle gourmande du Quartier des spectacles ferme ses portes à compter du 15 mars. Toutefois, certains des restaurants de l'endroit vont continuer à offrir le service de livraison.

22. Monopole café

Le Monopole a décidé de fermer ses portes à partir du 16 mars, par prévention et non par obligation.

23. Bar de Courcelle

Pause obligatoire pour le Bar de Courcelle situé sur la rue Notre-Dame Ouest.

24. Bar Social Verdun

Le bar de Verdun a même pris le temps de s'excuser pour les inconvénients que cette fermeture pourrait causer auprès de sa clientèle.

25. Café Parvis et le Furco

Le Furco est dans l'obligation de fermer ses portes pour une durée indéterminé, tandis que le Café Parvis va réouvrir seulement le 17 mars pour des commander à emporter.

26. Bloc Shop

Quelques semaines après son ouverture, le centre d'escalade, qui a aussi un café-bar à l'avant, doit fermer ses portes temporairement.

27. Stem Bar

Le nouveau resto-bar de l'équipe derrière le September Surf a décidé de fermer sa salle à manger. Il offre toutefois le «take-out» de bouteilles de vin avec la bouffe du café!

28. Brasserie Le Réservoir

«Afin de contribuer à la santé de notre magnifique société, le Réservoir fermera ses portes pour une période indéterminée. Nous vous tiendrons au courant de nos activités pendant cette période de solidarité.»

29. TABOO Cuisine Rebelle

Bien qu'elle ne soit pas dans l'obligation de le faire jusqu'à maintenant, l'équipe du restaurant Taboo Cuisine Rebelle ferme les portes de ses deux établissements jusqu'au 30 mars prochain.

30. Maison Boulud

Le célèbre restaurant de l'hôtel Ritz-Carlton Montréal n'accueillera plus les clients jusqu'à nouvel ordre. Il continuera toutefois d'offrir le service du petit-déjeuner en chambre pour les clients de l'hôtel.

31. Le Darling, Le Majestique et Le Waverly

L'équipe derrière les trois établissements a annoncé qu'elle se pliait aux demandes du gouvernement. Le Darling, le Majestique ainsi que le Waverly seront fermés pour une période indéterminée.

32. Bar St-Denis

«Vu l’évolution de la situation et les nouvelles directives gouvernementales, le Bar-St-Denis va suspendre ses activités jusqu’à nouvel ordre.»

33. Le Super Qualité - Snack Bar indien

Le Super Qualité ferme ses portes mais sera de retour en mode «livraison» dès le 17 mars.

34. The Sparrow Bar

Le bar va cesser d'opérer jusqu'à nouvel ordre.

35. Café Larue & Fils

Café Larue & Fils ferme sa Café Larue Waverly puisque c'est avant tout un lieu de production. En ce qui concerne les autres succursales, des mesures ont été prises pour réduire le nombre de places assises.

36. Kotn

La marque de vêtement Kotn a décidé de fermer ses boutiques à travers le Canada, dont celle sur la rue Saint-Viateur Ouest à Montréal.

37. Pumpui Montreal

«Nous cesserons les opérations habituelles, avec pour but d’aider notre communauté et les vôtres. Débutant mercredi, le Pumpui sera disponible exclusivement pour le takeout et nous lancerons la livraison pour une période de 2 semaines.»

38. Brasserie Harricana

La Brasserie Harricana ferme sa salle à manger et son bar-salon jusqu'à nouvel ordre. La cuisine et la microbrasserie restent toujours ouvertes. Une grande partie de notre menu bouffe et bière est disponible pour emporter ou pour livraison dans un périmètre local. Vous pouvez passer votre commande par téléphone dès maintenant.

Plusieurs autres établissements fermeront leurs portes au cours des prochaines heures et prochains jours. Cette liste sera donc mise à jour...

