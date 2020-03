Les grands chefs de Montréal réagissent aux fermetures des restaurants

C’est une période très difficile à laquelle les restaurateurs et propriétaires de bars ou de cafés doivent faire face, puisque la crise du coronavirus force les établissements à travers la province à fermer leurs portes ou bien à adapter leur offre.

La situation précaire a poussé quelques chefs montréalais reconnus à réagir sur leurs réseaux sociaux.

Voici quelques réactions et commentaires des grands chefs de Montréal concernant les fermetures des restaurants et des bars en raison de la pandémie de la COVID-19:

1. Chuck Hugues

Le chef que l’on connaît pour ses apparitions télévisuelles et ses restaurants qui attirent les vedettes a publié un message sur ses réseaux sociaux, dimanche, concernant les fermetures de ses deux établissements: le Garde-Manger et le Bremner.

«Afin de protéger nos clients et employés, le Garde-Manger et le Bremner seront fermés à compter d'aujourd'hui, dimanche 15 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que de telles actions aideront à lutter contre cette pandémie. Nous vous accueillerons à bras ouverts dès que la tempête sera passée. D'ici là, faites-vous pas mal !»

2. Stefano Faita et Michele Forgione

Le célèbre duo de chefs montréalais à qui l’on doit d’excellentes tables a également réagi à la crise à laquelle font face les restaurateurs. Stefano Faita et Michele Forgione ont décidé, premièrement, de fermer complètement le Impasto puis de conserver, pour le moment, le service de livraison et l’option «take-out» de Chez Tousignant, Vesta MTL et Gema. Michele s’est adressé à leur clientèle anglophone, tandis que Stefano a publié un message francophone sur Instagram.

«Cher(es) famille, ami(e)s, client(e)s! Suite aux récentes informations entourant le COVID-19 nous avons moi et @micheleforgione prit la décision de fermer nos établissements au public. Cette décision découle de raisons de santé et sécurité qui nous tiennent à cœur pour votre bien-être. D’autre part, @vestamtl @pizzeriagema et @cheztousignant resteront ouverts pour le take-out et / ou livraison du Mardi au Dimanche de 16:00 à 22:00 via nos différents partenaires. @ubereats_canada @skipthedishes. Soyez prudents et bonne chance avec la quarantaine!»

3. Jérôme Ferrer

Le réputé chef du restaurant Europea a été l’un des premiers à se prononcer concernant les répercussions de la COVID-19 sur l’industrie alimentaire. En vidéo, il parle de la fermeture des bars, des cafés et des restaurants en France, son pays d’origine. Ce dernier, qui voyait fort probablement la situation venir au Québec, invitait les gens à être solidaires quoi qu’il arrive. Un message qui ne peut être plus d’actualité qu’en ce moment au Québec.

«Le moment est grave... Soyons tous solidaires. Merci de penser aux artisans, producteurs et à tous les gens qui œuvrent dans notre profession à travers tout le Québec, merci !»

4. Martin Juneau

Martin Juneau a été l’un des premiers chefs à adapter l’offre de son restaurant Pastaga en offrant des plats pour emporter. Pas plus tard que vendredi dernier, il publiait également un long message sur Facebook concernant sa position en tant qu’entrepreneur face à cette situation.

«Je suis donc ambivalent face à l'idée que mes entreprises soient en position de fragilité financière ultime versus la possibilité de nuire à quelqu'un. Je ne peux certainement pas me permettre qu'un de mes commerces ne ferme.»

5. Antonio Park

Le chef qui a aussi l’habitude d’accueillir de grands noms dans son établissement a pris la dure décision de fermer les portes de Park jusqu’à nouvel ordre, dans le but de faire sa part pour contrer la pandémie.

«À travers ce moment difficile, j’ai décidé de fermer Park indéfiniment. La santé et le bien-être de nos clients, les membres de notre équipe et notre société sont notre priorité absolue. Nous devons tous, de notre côté, contribuer à maîtriser la situation actuelle. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien. Nous allons passer à travers cela tous ensemble.»

6. Fisun Ercan

La chef Fisun Ercan, reconnue pour son excellente cuisine turque, a publié un message important concernant sa position en tant que propriétaire de restaurant. Selon elle, fermer son restaurant Su est la chose à faire pour aider la société à passer à travers cette crise du coronavirus.

«Un restaurant est toujours responsable de santé publique et maintenant encore plus que jamais. Donc on doit prendre la responsabilité de la santé de nos employés et nos clients.»

Cet article sera mis à jour régulièrement.

