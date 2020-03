Coronavirus: achetez la «merch» des restos et bars de Montréal pour les aider

Le coronavirus met de nombreuses petites entreprises locales dans une situation précaire puisque la plupart doivent fermer leurs portes ou réduire de 50% le nombre de clients dans leur établissement.

L'un des moyens d’encourager les entreprises que vous aimez durant cette crise est tout simplement de magasiner dans leur boutique en ligne.

Plusieurs restaurants et bars vendent de jolis t-shirts ou autres à l’effigie de leur établissement.

C’est un bon moyen de les aider financièrement, mais également d’afficher votre amour haut et fort pour les entreprises locales.

Voici donc 12 boutiques en ligne où vous procurer de la marchandise à l’effigie de vos établissements favoris!





Vous pouvez envoyer 25$ au booking@turbohaus.ca avec votre taille et vos coordonnées, et vous recevrez votre commande une fois que la crise se sera calmée.





Des chèques-cadeaux, des hoodies, des casquettes et de jolis t-shirts... Voilà ce qui vous attend sur la boutique en ligne de la pizzéria Fugazzi.

Pour 12,95$ vous pourriez arborer fièrement un t-shirt de chez Schwart'z. Ces derniers sont disponibles en noir, blanc ou gris.

Le populaire restaurant, qui a déjà accueilli Barack Obama, a son propre t-shirt pour 25$.

Le restaurant Foiegwa possède une belle boutique en ligne avec entre autres des t-shirts, mais aussi des tasses et du miel.

Le t-shirt «ourson» inspiré de l'univers complètement fou du Montréal Plaza est à vendre pour 25$!

Ce bar ultra populaire où boire de délicieux cocktails propose aussi une belle gamme de marchandise à porter fièrement!

Le célèbre cinéma de films érotiques est un emblème de Montréal que vous pouvez désormais porter sur un t-shirt ou un hoodie.





Team Saint-Viateur vous pouvez afficher vos couleurs grâce à ces produits!





Le café de la rue Notre-Dame Ouest propose des t-shirts parfaits pour les amateurs de surf!



Le Café Saint-Henri est sans aucun doute l'un des plus populaires de Montréal. Ses nombreuses succursales sont toutes idéales pour prendre une pause bien méritée. Sur la boutique en ligne de l'établissement vous trouverez du café, mais aussi des t-shirts et des tasses.

12. Elena et l'épicerie Pumpui

La «merch» du restaurant Elena et de l'épicerie Pumpui se retrouvent sur le même site. Vous pourrez vous procurer des bas, des casquettes, des t-shirts tie-dye et plus encore.



