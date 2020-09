Piedebiche: des luminaires écoresponsables fabriqués à Val-David

Décorer de façon responsable, voilà ce que l’entreprise Piedebiche, située à Val-David, a voulu offrir à sa clientèle en créant des suspensions et des appliques murales uniques faites à partir de matières recyclées.

Les jolis produits de Piedebiche sont le fruit du travail minutieux d’artisans qui donnent une seconde vie à des matériaux et des objets autrement destinés à l’enfouissement ou au recyclage.



Le résultat final a une petite touche rétro qui peut s'agencer à n'importe quel décor mid-century.

«Chaque pièce récupérée est soigneusement nettoyée, réparée [au besoin] et réassemblée selon les règles de l’art, et, plus souvent qu’autrement, sous une forme différente. L’usure du temps qui marque chaque pièce est conservée, offrant ainsi une âme à chaque objet», peut-on lire sur le site de l’entreprise.

Les luminaires de Piedebiche sont donc tous uniques et plutôt abordables. Sur le site web de l'entreprise, on retrouve une foule de produits offerts à des prix qui vont de 80 à 220$. Voilà une bonne façon de redécorer tout en évitant de surconsommer.

Découvrez l'entreprise juste ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s