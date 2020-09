Un nouveau resto de sous-marins avec un mur de «Playboy» dans le Vieux-Montréal

Le Franklin’s subs & suds est l’endroit par excellence où manger un bon «Philly cheese steak» et boire une bonne bière fraîche.

L’établissement, qui a ouvert ses portes le 4 juin dernier, se démarque par son menu de comfort food et son décor rétro tiré des années 90.

Le week-end, des déjeuners «Lucky 7$» sont même offerts de 9h30 à 12h. On retrouve un sub déjeuner, une poutine déjeuner, des déjeuners classiques, des mimosas, des cafés alcoolisés et plus encore! Et tous les plats sont seulement à 7$!

Dans le resto, vous retrouverez même une machine à popcorn!



En plus de ses délicieux sous-marins et de ses milkshakes, le Franklin’s subs & suds possède un décor rétro trop beau. On retrouve même un mur de vieux magazines Playboy où prendre les plus beaux selfies!

Bien que la salle à manger soit ouverte, vous pouvez aussi savourer les plats du Franklin’s subs & suds chez vous grâce à Uber Eats.

143, rue Saint-Paul Ouest

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s