Indigo à une nouvelle collection pour la maison d’inspiration mid-century

Indigo accueille une toute nouvelle collection pour la maison et vous tomberez sur le charme de leur sélection mid-century offerte à bas prix.

La collection maison «OUI» a tout pour plaire : coloris tendance, verrerie originale, objets de déco originaux, vaisselles solides : la collection dirigée par Nathan Williams, directeur de la création d'Indigo et fondateur du magazine Kinfolk, a tout pour plaire.

«Notre approche de la conception est ancrée dans le layering. C’est-à-dire que vous pouvez prendre une couleur de base et ajouter de la profondeur en incluant de la texture, des imprimés et des motifs », a déclaré Nick Nemechek, directeur de catégorie, Maison & Style de Vie.

La palette OUI s'inspire des couleurs inhérentes aux matériaux naturels, comme le bois et la pierre, et les teintes vives de la nature. La collection est conçue pour être mélangée et assortie, avec des produits de base, des motifs et des solides texturés proposés toute l'année, et de nouveaux imprimés et motifs mis à jour chaque saison.

On vous présente quelques pièces coup de coeur de la collection avant qu’elles disparaissent :

