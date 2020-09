Visitez le condo douillet à 1500$ par mois de Sarah-Maude Beauchesne sur le Plateau

C’est avec leurs masques au visage que l’équipe de Silo 57 a visité le condo de la multi-talentueuse Sarah-Maude Beauchesne.

L’autrice, scénariste et comédienne à ses heures habite un joli petit condo situé sur le Plateau-Est avec sa chum de fille féline Audrey.

Comment décrit-elle son style de déco? Pourquoi a-t-elle acheté ce condo en particulier? Où s’installe-t-elle pour écrire et faire aller son imagination? A-t-elle l’intention d’habiter ce condo pour encore longtemps?

Sarah-Maude répond à toutes ces questions dans la vidéo ci-haut.

Si vous avez connu Sarah-Maude à travers son blogue Les Fourchettes, vous serez surement bien heureux et heureuse de savoir qu’un livre regroupant ses 24 meilleures courtes histoires sort le 23 septembre dans les librairies et en ligne. Elle en parle un peu plus à travers la visite de son logement!

Bon visionnement!

