6 tendances de plancher qu’on verra partout sur Instagram cet automne

Quand on cherche de la déco inspirante sur Instagram, on voit des tonnes de comptoirs en marbre, des luminaires géométriques... et des planchers à tomber par terre (pun intended).



En effet, bien que la couleur des murs et le choix des bibelots soient primordiaux pour composer un intérieur digne des plus beaux boards Pinterest, il ne faut pas négliger l’importance d’un beau plancher.

Or, comme on ne change pas aussi facilement de plancher que de couleur de mur, il est préférable de faire un choix qui vous plaira longtemps. En cela, il vaut mieux vous tourner vers des professionnels. La compagnie québécoise Lanctôt couvre-sol design, par exemple, propose depuis déjà 136 ans des couvre-planchers de toutes sortes à prix doux. Petit bonus : leurs experts en magasin pourront vous guider à faire un achat qui convient à vos goûts, à votre budget... et à vos talents manuels.



Question de vous titiller l’envie de réno, voici 6 tendances de plancher à surveiller cette année.

1. Le vinyle imitation bois

Pour ceux et celles qui aiment l’effet chaleureux du bois, mais qui n’ont pas envie de se casser la tête avec des rénovations plus corsées, le vinyle en rouleau est la solution tout indiquée puisqu’il suffit de le coller sur un plancher existant. En plus d’être économique et facile d’entretien (pas besoin de le vernir, mettons), le vinyle imite le bois à la perfection.

Pour un style scandinave et minimaliste, choisissez les teintes plus pâles qui s’arriment à merveille avec des murs blancs.

2. La porcelaine effet marbre

Dans une salle de bains, le marbre ajoute une touche de chic intemporel. Toutefois, comme le matériau est extrêmement dispendieux, songez à la porcelaine. Il s’agit d’un matériau beaucoup plus abordable, mais aussi très résistant à l’eau et aux variations de température.

3. Le terrazzo

On ne s’en débarrassera pas tout de suite ! Le terrazzo était partout en 2019 et on dirait qu’on n’a pas fini d’en voir. Son look minimaliste un brin coloré est parfait pour ceux et celles qui aiment le style mid-century. Agencé à des meubles de bois foncé (en teck, par exemple), le terrazzo rayonne.

4. Les larges tuiles

Les tuiles de grand format apportent quelque chose de grandiose à une pièce. Pour rester discret, choisissez des tuiles carrées (un classique) ou encore des motifs simples comme des hexagones. Du côté de la couleur, c’est la même chose : opter pour des tonalités neutres comme le blanc ou le gris foncé vous permettra d’harmoniser à votre pièce ce choix un peu plus bold.

5. Le bois naturel

Depuis quelques années, les matériaux naturels sont à la mode, dans les accessoires déco comme pour les planchers. Si vous optez pour des planchers de bois, privilégiez le bois massif non teint, c’est-à-dire qui se rapproche le plus possible de sa couleur naturelle. Ensuite, libre à vous de choisir entre du pin (plus pâle) ou du merisier (plus foncé).

6. Les motifs en noir & blanc

Qu’ils soient petits, grands ou funky, les motifs contrastés en noir et blanc seront partout cette année. Dans une entrée ou dans la cuisine, penchez pour des petites tuiles de céramique qui sont durables et résistantes à l’eau. Et si vous vous sentez aventurier, sachez qu’il est possible d’adopter la tendance en revêtement mural !

Vous êtes prêts à rénover ? Pour des conseils d’experts tant techniques que déco, consultez Lanctôt couvre-sol design, une compagnie québécoise !