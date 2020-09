Quoi faire à Montréal: 17 activités pour ceux en manque d'inspiration cet automne

Montréalais, Montréalaises, l’automne ne sera pas de tout repos!

À l’extérieur comme à l’intérieur (en respectant les mesures sanitaires), plusieurs activités s’offrent à vous.

Pour savoir quoi faire à Montréal en automne, il suffit d’éplucher la liste d’activités ci-dessous et de sélectionner vos favoris.

Voici donc 17 activités à faire à Montréal cet automne :

1. Manger une bonne fondue au fromage en amoureux

Que ce soit dans un restaurant qui en sert comme Chez Suzette ou La Raclette, ou encore que vous préfériez vous en faire une maison, la fondue au fromage est le plat par excellence à déguster en amoureux quand il fait froid!

La yogi Stéphanie Benoit invite les Montréalais à se joindre à elle les mercredis au parc Jarry pour une séance de yoga en plein air. Il reste deux mercredis, soit le 23 et 30 septembre. Vous pouvez contribuer monétairement avec un montant de 5$ à 15$.

Le Bazar Vintage du Plateau est de retour à l’église Saint-Enfant-Jésus dans le Mile-End le 3 octobre prochain. Enfilez votre masque et allez voir ce que proposent les 30 exposants qui seront présents.

Certains restaurants qui se préparent depuis plusieurs mois ont dû ouvrir leur porte au moment où la deuxième vague de la pandémie se fait sentir. Si vous êtes à l’aise d’aller manger au restaurant avec votre masque et votre désinfectant, optez pour l’une de ces nouvelles adresses.

Tous les lundis, les chiens sont les bienvenus au «hippie market» du Marchez des Éclusiers situé dans le Vieux-Port.

Même si le Mile-End est un beau quartier à découvrir tout au long de l’année... Son paysage est encore plus magique à l’automne, et voici 25 raisons qui le prouvent.

Au printemps dernier, c’était la folie du café fouetté Dalgona. Voilà que cet automne, on vous propose d'essayer sa version «pumpkin spice». La recette se trouve ici.

Le Puces POP d’automne sera différent des autres car il se déroulera au parc Saint-Viateur. Ça se passe le 26 et 27 septembre et ceux qui voudront aller à la rencontre des artisans devront porter leur masque!

9. Faire un dernier pique-nique

Les journées parfaites pour pique-niquer au parc commencent à se faire de plus en plus rares. Décidez d'une date avec vos amis et allez trinquer dans votre parc préféré. On dit ça comme ça, mais le Café des Amis au pavillon du Lac-aux-Castors sur le mont Royal propose deux options de paniers pique-nique vraiment abordable.

10. Aller au musée gratuitement

Si vous êtes trop frileux pour passer du temps à l’extérieur, vous pouvez aller faire le plein d’art dans un musée. Et si votre budget est restreint, allez-y le premier dimanche de chaque mois car l’accès est gratuit pour tout le monde. Pour savoir quels musées participent à cette mesure de gratuité, consultez la liste juste ici.

11. Faire une promenade à vélo pour découvrir des coins de la ville

À défaut de pouvoir voyager actuellement, enfourchez votre bicyclette ou embarquez sur un BIXI et partez à la découverte de votre propre ville!

12. Passer une journée relaxante au spa

Si le stress s’est emparé de vous dernièrement, réservez-vous un après-midi pour aller relaxer dans un spa de la ville. Si le budget le permet, offrez-vous un soin du visage pour un peu plus de cocooning.

13. Écouter les épisodes automnaux de vos séries préférés.

Chaque année, Netflix partage la liste des épisodes automnaux ou d’Halloween de séries cultes. La liste pour Gilmore Girls et The Office est déjà disponible. Ça se binge-watch parfaitement bien lors d’une journée pluvieuse de novembre!

Rejoignez votre BFF au sommet du mont Royal pour prendre de belles photos avec un Montréal coloré en arrière-plan.

15. Aller acheter des citrouilles dans un marché public

Même si vous ne passez pas l’Halloween ou que vous ne donnez pas de bonbons, personne ne vous empêche de vous acheter quelques citrouilles décoratives pour la maison et une bonne grosse citrouille à cuisiner!

Le Biodôme a ENFIN rouvert ses portes et c’est magnifique! Réservez votre place pour aller rencontrer les animaux qui s’y trouvent.

Ce nouvel établissement du centre-ville vous attend pour vous faire découvrir le goût d’un vrai bon café italien traditionnel. En plus le décor inspiré des années 90 est parfait pour immortaliser un petit selfie!

