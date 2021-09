6 événements pour les amateurs de bières cet automne

Toutes les occasions sont bonnes pour se rassembler entre amis autour d’une bonne bière cet automne.

Plusieurs événements ont lieu dans la province au cours des prochaines semaines, et donnent rendez-vous aux amateurs de bières afin de découvrir le meilleur des microbrasseries.

Voici donc 6 événements à ne pas manquer cet automne si vous adorez la bière:

8 au 12 septembre 2021

C’est dans une formule adaptée à la réalité de la COVID-19 que le Festibière propose de partir en tournée du 8 au 12 septembre prochain. Pour l’occasion, la tournée se déplacera chez huit microbrasseries des Cantons-de-l'Est. Le Sage Brasseur, la microbrasserie Knowlton, la microbrasserie Hop Station, le Refuge des Brasseurs, le Boquébière, Farnham Ale & Lager, la microbrasserie Coaticook et la Confrérie Artisans Brasseurs serviront ainsi d’hôtes pour l’événement. Pour connaître l'horaire complet, rendez-vous juste ici.

9 au 12 septembre 2021

Mille-Îles, Ours Brun, Le Fermentor, Dieu du ciel, Beauregard, Emporium, Toltèk ne sont que quelques-unes des microbrasseries présentées dans le cadre de l'Oktoberfest de Repentigny qui se tiendra «en mode terrasse» du 9 au 12 septembre prochain à l'Île-Lebel. La programmation inclut des spectacles d'humour, de la bonne bouffe ainsi qu'une vaste sélection de bières. L'achat de billets est obligatoire pour participer à l'événement. Le billet est offert à 8$ (sans verre, vous apportez le vôtre) ou 13$ (avec verre). Pour accéder au site, il faudra montrer son passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'identité.

396 rue Notre-Dame, Parc de l'Île Lebel, Repentigny

17 au 19 septembre 2021

Le seul festival de bière en montagne! Cet événement phare dans les Cantons-de-l’Est donne rendez-vous aux amateurs de bières et de plein air les 17, 18 et 19 septembre prochains. Il vous sera possible d’y siroter vos bières favorites (Pit Caribou, Knowlton & Co, Shelton, et bien plus!) dans la remontée hybride qui vous propulse au sommet du Mont-Orford. Des spectacles de Damien Robitaille et des Hay Babies font d’ailleurs partie de la programmation. Les billets sont en vente à partir de 47$.

Le Festival de Bière Grande Coulée

4380 chemin du Parc, Orford

2-3 octobre et 9-10 octobre 2021

La Balade Gourmande à Victoriaville propose tous les ans différents circuits bien signalisés sur les routes du Centre-du-Québec, pour partir à la rencontre de producteurs passionnés et pour déguster leurs produits finement transformés. Sachez que tous les circuits sont personnalisables. Ainsi, les amateurs de bières pourront choisir de rendre visite aux artisans derrière leurs microbrasseries favorites du coin.

23 septembre au 2 octobre 2021

Du 23 septembre au 2 octobre prochain, la microbrasserie Belle Gueule tiendra un événement maintenant bien répandu à travers le monde: un Oktoberfest. L’événement hautement célébré en Allemagne prendra place sur la toute nouvelle terrasse de l’endroit situé à deux pas du parc Laurier, sur le Plateau Mont-Royal. Ce sera l’occasion parfaite pour découvrir de délicieuses confections brassicoles européennes issues de brasseries telles que Silo, Mellön, Le Trèfle Noir, Brasserie Dunham et bien plus encore! La microbrasserie proposera également pour l’occasion un choix varié de mets traditionnels allemands tels que de la choucroute garnie, des hot-dogs allemands (Bratwurst) avec option végétarienne ou encore des bretzels traditionnels.

Microbrasserie Belle Gueule

5579 rue Christophe-Colomb, Montréal

7 au 10 octobre 2021

Les amateurs de bières sont attendus au Mondial de la bière dans le cadre des terrasses d’automne du 7 au 10 octobre prochain pour quatre jours de festivités dans la Cour Rio Tinto de la Gare Windsor de Montréal. Il s’agit du festival tout indiqué pour déguster et découvrir les bières uniques qui composent l’industrie brassicole du Québec et d’ailleurs. L’admission est gratuite.

Le Mondial de la Bière

Du jeudi au dimanche de 15h à 23h

1160 avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal