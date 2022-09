Gon Bui : des «boozy brunchs» colorés à essayer sur la Rive-Nord

Les amateurs de brunchs (boozy ou non) seront certainement servis dans ce magnifique restaurant de la Rive-Nord.

Gon Bui, un restaurant de cuisine asiatique nouveau genre propose désormais des brunchs qui sortent de l’ordinaire durant les week-ends.

L’établissement sert même une assiette de pain Panko Ubé nappé d’une sauce qui lui donne une allure ultra colorée. Très beau pour les yeux, mais aussi sa-vou-reux!

Sur le menu brunch, on retrouve également une belle sélection d’assiettes salée comme un plat de crevettes curry du matin, un béné au tofu et même une assiette de nouilles déjeuner avec œuf poché, flanc de porc braisé, pleurotes et bacon!

Notez que les brunchs se déroulent les samedis et dimanches de 10h30 à 14h30.

Le soir, le Gon Bui propose une ambiance tamisée et festive. C'est LA place où sortir entre amis!

2133, boulevard Le Carrefour, Laval

