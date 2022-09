Une maison intergénérationnelle avec un mini chalet sur son terrain, à vendre pour 625 000$ à Saint-François-du-Lac

Les amoureux de l’architecture mid-century tomberont certainement sous le charme de cette maison unique située à Saint-François-du-Lac, près de Sorel-Tracy.

La propriété est divisée en deux sections ce qui en fait une maison intergénérationnelle.

Dans l’aile principale, on retrouve un décor coloré et invitant qui ajoute un peu de moderne au style initial de la maison. Chaque pièce est vivante et invitante.

On y retrouve un total de quatre chambres.

La maison a été construite en 1960.

Dans la partie dite «intergénérationnelle», on retrouve cinq pièces, dont une chambre, une salle de bain ainsi qu’une salle d’eau. Cette dernière est construite sur deux étages et offre un accès direct à la cour. On y retrouve également un foyer de bois.

La propriété se trouve sur un vaste terrain qui abrite même un mini chalet!

C’est Audrée Jacques de Immeubles Bardier qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 625 000$.

Les photos ont été prises par M.Christophe Moffet.

