Un vent d’espoir a soufflé sur Montréal cette semaine lorsque le premier ministre du Québec François Legault a annoncé la réouverture des musées de la province dès le 8 février prochain.

Voilà enfin une belle sortie pour faire changement du ski de fond ou des balades sur le mont Royal!

Voici donc 9 expositions à visiter dans les musées de Montréal cet hiver!

1. Christian Dior, au Musée McCord

L’exposition sur Christian Dior est certainement l’une des plus en vogue en ce moment. En la visitant, vous en apprendrez davantage sur le génie de la haute couture parisienne et sa vision révolutionnaire de la mode d’après-guerre.

2. Porter son identité – La collection Premiers Peuples au Musée McCord

La collection permanente du Musée McCord est particulièrement importante et intéressante à découvrir. À travers une centaine de vêtements et d’accessoires datant de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, Porter son identité – La collection Premiers Peuples invite à découvrir l’importance du vêtement dans le développement, la préservation et la communication des identités sociale, culturelle, politique et spirituelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada.

3. Des horizons d’attente, au Musée d’art contemporain de Montréal

Jusqu’en avril 2021, le MAC Montréal propose cette exposition constituée d'œuvres de 21 artistes n'ayant jamais été exposées auparavant. Ces œuvres témoignent de divers sujets, comme les préoccupations politiques, féministes, sociales, esthétiques, matérielles ou écologiques et plus encore. Une expo qui prend encore plus de sens alors que le monde traverse une pandémie.

4. Riopelle: à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, au Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal consacre une exposition d’envergure à Jean Paul Riopelle (1923-2002), figure majeure de l’art moderne canadien, québécois et international. Fruit de recherches inédites, cette présentation explore, à travers près de 175 œuvres et de plus de 200 artéfacts et documents d’archives, l’intérêt de l’artiste pour la nordicité et l’autochtonie.

5. Survivance, de Manuel Mathieu, au Musée des beaux-arts de Montréal

Découvrez l’œuvre du peintre montréalais d’origine haïtienne Manuel Mathieu à travers cette exposition unique. Survivance réunit une vingtaine de tableaux jamais présentés au Canada et une installation conçue spécialement pour le MBAM. À découvrir!

6. Yehouda Chaki: Mi Makir, au Musée des beaux-arts de Montréal

L’exposition Mi Makir réunit 117 dessins représentant les visages de membres de la famille de l’artiste juif montréalais Yehouda Chaki qui ont été effacés de son existence durant la Seconde Guerre mondiale. Chaki n’a jamais connu ses grands-parents, ses tantes, ses oncles ou ses cousins: tous ont été exécutés à Auschwitz. Une exposition poignante afin de souligner le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau, qui avait lieu en 2020.

7. GRAFIK! Cinq siècles d’arts graphiques allemands et autrichiens, au Musée des beaux-arts de Montréal

GRAFIK! Cinq siècles d’arts graphiques allemands et autrichiens réunit quelque 90 œuvres gravées, du milieu du XVe siècle à l’époque moderne. Plusieurs de ces œuvres n’ont jamais été exposées publiquement, tandis que d’autres n’ont pas été vues depuis nombre d’années.

8. Train, transporteur de rêves, au musée de Pointe-à-Callière

Depuis l’avènement de la locomotive à vapeur au XIXe siècle, le train est synonyme de développement et d’ouverture sur le monde, mais aussi de rencontres surprises et de souvenirs de jeunesse. Le musée Pointe-à-Callière propose donc une exposition consacrée uniquement au train et à tout ce qu’il représente.

9. CARNE y ARENA, d'Alejandro G. Iñárritu, au Centre Phi

L'installation conceptuelle de réalité virtuelle CARNE y ARENA d'Alejandro G. Iñárritu explore la condition humaine des migrants et des réfugiés. Basée sur des histoires vécues, elle estompe la frontière superficielle entre le sujet et le spectateur pour mieux les rapprocher, permettant aux participants de déambuler dans un vaste espace et d'y vivre intimement un fragment du parcours personnel des réfugiés. CARNE y ARENA a été présentée en première mondiale au 70e Festival de Cannes, devenant ainsi le premier projet de réalité virtuelle à être retenu dans l'histoire du festival.

