Après le pain aux bananes et la miche de pain, voilà que la brioche à la cannelle est devenue la nouvelle obsession gourmande des québécois en confinement.

Bien sûr, on peut tenter de la faire maison, mais si ça ne vous dit pas de cuisiner, il est toujours possible d’aller en acheter dans les boulangeries, restos et cafés de la ville.

Voici donc 5 adresses où trouver les meilleures brioches à la cannelle à Montréal :

Ces deux adresses «sœurs» où manger d’excellentes assiettes de brunch tiennent sur leur menu une délicieuse brioche à la cannelle maison. Il est même possible de l’accompagner d’une tartinade de sucre à la crème.

Les restaurants prennent les commandes pour emporter et livrent avec les applications Ubers Eats et Doordash.

Régine Café se trouve au 1840 rue Beaubien Est

Janine Café se trouve au 3900 rue Wellington

Ce restaurant du Mile-End qui a aussi un côté épicerie vend l’une des meilleures brioches à la cannelle que vous mangerez dans votre vie. Il ne faut pas faire trop la grasse matinée le week-end car quand il y en a au comptoir, elles partent habituellement assez vites!

*L'équipe du Butterblume est en vacances et sera de retour le 1er février*

5836 boulevard Saint-Laurent

Cette boulangerie/pâtisserie de Villeray cuisine des produits sans gluten ni lait pour ceux qui auraient des intolérances. Il est possible de commander leur brioche à la cannelle déjà cuite ou bien crue pour la faire cuire à la maison vous-même.

La boulangerie prend les commandes par téléphone (514-439-8388) pour ramassage en boutique ou en ligne pour livraison à travers le Québec.

7700 rue Saint-Hubert

Cette boulangerie a l’habitude de tenir de délicieuses brioches à la cannelle fraiches du jour derrière le comptoir. Si vous habitez dans le coin de la succursale sur de Castelnau, c’est là que vous devez aller chercher votre viennoiserie avec un petit café pour emporter!

La boulangerie accueille un nombre limité de personne à l'intérieur pour les commandes à emporter ou vous pouvez vous faire livrer par Doordash.

357 rue de Castelnau Est

Cette épicerie végane et zéro déchet propose sa version sans produits animaliers de la brioche à la cannelle et elle est divinement bonne!

L’épicerie prend les commandes en ligne que vous pouvez faire livrer ou récupérer en boutique.

2250 avenue du Mont-Royal Est

