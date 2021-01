Vous pouvez vous faire livrer un «burger ramen» de cette microbrasserie de Montréal

La microbrasserie Saint-Houblon est reconnue non seulement pour ses bonnes bières artisanales, mais aussi pour sa bouffe réconfortante.

Burgers, poutines, mac & cheese, nachos, le menu du Saint-Houblon est composé de classiques de microbrasserie, mais souvent avec une petite «twist» de plus.

C’est justement le cas du burger aux saveurs asiatiques qui se nomme le «burger ramen».

Ce burger n’a absolument rien de traditionnel, car ses deux tranches de pain ont été remplacées par deux galettes de ramens croustillantes à l’extérieure et moelleuse au centre.

Entre ces galettes de ramen se trouvent une boulette de bœuf, de la relish au maïs, des carottes et radis blancs marinés, de la roquette, une réduction d’adobo et de miso ainsi qu’un œuf coulant qui rend le tout encore plus décadent.

Ce burger se détaille à 19$ sur le menu et est servi des patates à l'ail et érable.

Vous pouvez passer votre commande directement sur le site de la microbrasserie. Le Saint-Houblon est ouvert de 11h à 23h du dimanche au mercredi et jusqu’à 1h du matin du jeudi au samedi!

La livraison est possible partout à Montréal et à certains endroits sur la Rive-Sud et la Rive-Nord !

Les commandes pour emporter se font à partir de la succursale de la Petite-Italie au 6700 boulevard Saint-Laurent.

Bon appétit!

6700 boulevard Saint-Laurent

