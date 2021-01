Un vrai restaurant Omakase proposant un repas de 20 services ouvre à Montréal

Les amateurs de culture japonaise seront ravis de savoir qu’un premier vrai restaurant Omakase a ouvert ses portes en plein centre-ville de Montréal.

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du take out pendant la pandémie

Il s’agit du Okeya Kyujiro qui s’est installé dans l’ancien local du Europea sur la rue de la Montagne.

Comme Omakase signifie «choix du chef» en japonais, c’est donc entièrement au chef de décider ce qui se retrouve dans votre assiette dans ce genre d’établissement.

Ça tombe bien, car dans ce nouvel établissement de seulement 10 places, les clients seront entre bonnes mains puisque le chef propriétaire de l’endroit est Takuya Matsuda, un talentueux chef qui cumule plus de 20 ans de métier.

L’expérience qu’il souhaite proposer dans son tout premier restaurant à Montréal est en fait un spectacle gourmand de 20 services.

Les clients seront attablés autour d’un grand comptoir de bois en «U» et pourront admirer le chef et ses cuisiniers en action au milieu. Ces derniers prépareront tout de A à Z devant la clientèle et les serviront au fur et à mesure.

Seulement 20 personnes par soir pourront vivre l’expérience du Okeya Kyujiro, car seulement deux services seront offerts. Le prix devrait varier entre 150$ et 200$ par tête, selon ce que rapporte Eater MTL.

Bien entendu, l’expérience Omakase pourra seulement prendre vie une fois les salles à manger des restaurants rouvertes. En attendant, le nouveau restaurant a concocté deux boîtes de sushis et d'autres spécialités japonaises que vous pouvez commander pour emporter! Visitez le site web du restaurant pour passer une commande.

Okeya Kyujiro

1227, rue de la Montagne, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s