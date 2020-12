Où faire de la glissade sur tube: 5 endroits où dévaler les pentes cet hiver

Cet hiver, c'est dehors que ça se passe! Après avoir essayé de faire du ski de fond, de la raquette, de la marche en forêt et plus encore... Il vous reste une activité hivernale à cocher sur votre «bucketlist»: la glissade!

Enfilez votre habit de neige et partez vous amuser!

*Prenez note qu’en raison de la pandémie de COVID-19 certaines activités ne sont pas accessibles et que le déplacement entre les régions n’est pas recommandé.

Voici donc 5 endroits où faire de la glissade sur tube cet hiver:

Ouvert depuis plus de 55 ans, le site des Glissades des Pays d’en Haut propose 37 pistes de glissade sur tube, 6 pistes de rafting ou de tornade et 6 pistes de bobsleigh ou de Vortex360. Vous aurez du gros fun, c’est certain! Des tarifs à la demi-journée sont aussi offerts à ceux qui ne sont pas trop «plein air»!

440 chemin Avila, Piedmont

Attachez votre tuque, le site des Super Glissades propose des pistes qui vous permettent de dévaler les pentes jusqu’à une vitesse de 100 km/h. On y retrouve 30 pistes partagées en deux versants (famille et rafting). C'est LA place pour les adeptes de sensations fortes!

2650 route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha

Le Village Vacances Valcartier est sans aucun doute l’un des endroits les plus populaires quand vient le temps d'aller glisser en gang. En plus de ses pistes de glisse, le Village Vacances possède des hébergements, un hôtel et même un spa.

*Notez toutefois qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le Bora Parc, l’expérience thermale de l’Aroma Spa et l’hôtel Valcartier sont fermés.

2280 boul. Valcartier, Valcartier (Québec)

Pour ceux qui habitent près du mont Tremblant, le site Aventure Neige est une belle activité à s’offrir. L’établissement propose 8 pistes de glissade sur lesquelles vous aurez un plaisir fou!

*Informez-vous de l’horaire et des mesures sanitaires mises en place en raison de la COVID-19, sur leur site internet.

850 rue Lalonde, Mont-Tremblant

Du 19 décembre au 4 janvier, il est possible d’aller glisser sur des chambres à air sur le mont Royal, en plein cœur de la ville de Montréal. L’activité ne coûte que 10$ par personne. En raison de la pandémie, notez que chaque chambre à air est désinfectée après utilisation.

Parc du Mont-Royal, Montréal

