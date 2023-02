Voici 29 idées d’activités à faire à l’intérieur à Montréal

15. Se commander une gigantesque poutine

Pourquoi ne pas profiter de la “Semaine de la Poutine” pour amener le resto à la maison et commander notre plat national dans un des restaurants participants? Pour la liste complète, c’est juste ici.



16. Essayer le spinning et chanter sa vie

Plusieurs cours de spinning sont offerts à Montréal où on se croirait davantage dans un club que dans un gymnase. Chanter ses hits préférés en pédalant: rien de mieux pour sortir le méchant!





17. S’improviser mixologue et inventer des recettes de cocktails

Amusez-vous avec bitter, sirops, pétillants et alcool de tout genre pour créer des cocktails qui sauront impressionner la visite. Si vous faites le #FévrierSobre, ne soyez pas en reste: voici 9 excellentes boissons sans alcool à essayer et adopter.



18. Se magasiner un billet d’avion pour foutre le camp

Tanné des bancs de neige, des journées glaciales et de la grisaille? Voici 23 destinations où aller en 2023!



19. Tester l’une des adresses préférées d’Audrey Rivet

La créatrice de contenu nous a récemment révélé ses restos favoris à Montréal pour l’occasion. C’est par ici pour l’heure du brunch.





20. Faire une série d'abats au Bowling

Le genre d’activité qui plaît à tout le monde et où il faut absolument apporter une caméra jetable.



21. Grimper et prendre un café au Café Bloc

Parce que c’est bon pour le corps et l’esprit.



22. Découvrir la Société des Arts technologiques

On retrouve à la SAT des expériences immersives, des DJ sets, un café hyper sympathique et plus encore.



23. Aller danser au Sans Soleil

Un bar cozy à souhait où danser au son des vinyles.

24. Suivre un atelier de thé au Camllia Sinensis

En ligne ou en personne, il est possible de découvrir l’univers du thé grâce à Camellia Sinensis. Quoi de mieux qu’une bonne tasse de thé pour rester bien au chaud?



25. Passer l’après-midi au IKEA

Se projeter dans chaque décor, faire le plein de bougies et manger des boulettes suédoises - le rêve.



26. Essayer la bouffe du café OSMO X MARUSAN

Pour un sandwich aux oeufs complètement next level et pour un des meilleurs matchas en ville.



27. Se créer des besoins au Indigo

Pas besoin d’excuse pour passer des heures dans les rayons du Indigo. En quête d’un bon roman? D'accessoires pour la maison? D’un nouveau vibrateur? Tout y est.





28. Essayer un rouge léger recommandé par Sarah-Maude Beauchesne

C’est le moment idéal pour ouvrir une bonne bouteille avec vos «chums de femmes»! Toutes les recommandations de Sarah-Maude se trouvent ici .



29. Se faire dorloter chez Caudalie

Laissez-vous chouchouter et obtenez des résultats immédiats avec un soin du visage Caudalie. C’est votre peau qui vous remerciera!

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!