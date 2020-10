5 restos où commander les meilleurs plats de pâtes à Montréal

L’automne est la saison par excellence pour manger de bonnes pâtes fraîches pour un maximum de réconfort.

• À lire aussi: Les meilleurs restos de sushis qui offrent la livraison

• À lire aussi: Les 5 meilleurs burgers à commander en «take out»

Bien sûr, vous pourriez les faire vous-mêmes à la maison, mais pourquoi se priver des excellentes pâtes que cuisinent les meilleurs restaurants italiens de Montréal?

Laissez les spécialistes vous concocter un fabuleux plat de pâtes que vous pourrez emporter ou vous faire livrer!

Il ne vous restera qu’à déboucher une bonne bouteille de rouge et à faire jouer un album jazz sur le tourne-disque pour que votre repas soit parfait!

Voici 5 restaurants où commander les meilleurs plats de pâtes de Montréal:

1. Il Miglio

Il existe trois succursales du Il Miglio à Montréal: l’une sur le boulevard Saint-Laurent dans le Mile-End, une autre dans le Vieux-Montréal et une dernière au Time Out Market au centre-ville. Le menu varie selon la succursale, mais les plats de pâtes proposés sont tous à tomber par terre. Vous pouvez commander pour une livraison avec Uber Eats ou aller encourager la succursale du Time Out Market en optant pour un repas pour emporter que vous pouvez précommander en ligne.

Du mercredi au dimanche, le restaurant Rita de Verdun est ouvert en soirée pour la livraison dans un secteur limité ou pour emporter. Quatre plats de pâtes se trouvent au menu et vous aurez l’eau à la bouche juste à lire les descriptions. Gâtez-vous et ajoutez un antipasti comme entrée ou encore un produit de la section «épicerie». Les commandes se font en ligne juste ici.

Le Moccione propose ses fabuleuses pâtes fraîches en take-out du jeudi au dimanche entre 17h et 21h. Le menu est affiché en ligne et vous devez téléphoner pour passer votre commande que vous allez chercher le soir même. En ligne, on retrouve aussi une section épicerie et il est possible de commander des produits comme des conserves, des pâtes à cuire, des saucisses, des sauces, du fromage, etc. Pour mettre la main sur ces produits, il faut commander sur le site web du restaurant entre le mardi et le vendredi et la cueillette se fait le dimanche entre midi et 17h.

Ce café, bistro et épicerie qui a ouvert ses portes dans le Vieux-Montréal cet été propose un menu pour emporter avec quatre options de plats de pâtes. Si vous n’avez jamais encore eu la chance d’aller essayer l’endroit, c’est le moment. Gabrielle est ouvert du mercredi au dimanche et les commandes se font par DoorDash. Vous pouvez donc choisir l’option de la livraison ou le take-out.

Ce restaurant propose une cuisine italienne familiale que vous n’êtes pas près d’oublier après une première bouchée d’un plat de pâtes que propose le chef Luciano D'Orazio. Les commandes pour emporter se font du lundi au vendredi et la cueillette a lieu le vendredi ou le samedi. Le menu est affiché en ligne et vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel pour faire préparer le tout!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s