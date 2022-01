Un resto hivernal éphémère s’installe sur la terrasse chauffée du Kamúy

Les chefs Paul Toussaint du Kamúy et Massimo Piedimonte du très attendu Cabaret l’Enfer ont décidé de joindre leurs forces à celles des sommeliers Xavier Richard-Paquet et Joris Gutierrez-Garcia ouvre la terrasse Cinquième Vague.

La terrasse du restaurant Kamúy en plein cœur du Quartier des Spectacles a été aménagée avec des tables de pique-nique prêtes à accueillir les gourmands qui passeront dans le coin et qui ont envie de retrouver un semblant de normalité de façon sécuritaire, alors que les salles à manger sont toujours fermées.

Le concept de Cinquième Vague est bien simple : des plats pour emporter que vous pourrez déguster sur la terrasse, mais que vous pouvez toujours emporter à la maison si vous préférez.

Les chefs ont mélangé leurs spécialités pour créer un court menu unique et réconfortant. On retrouve donc des acras de morue, des tortellini in brodo (en bouillon), un pain plat avec burrata maison, du poulet jerk et des S’mores en dessert.

Il y aura également un menu boisson pour rendre l’endroit festif comme le fameux «ti-punch», du vin chaud, du chocolat chaud épicé, un piña colada puis une carte de vins soigneusement sélectionnés par les sommeliers de renoms impliqués dans le projet.

Ce «pop-up» donne certainement envie de sortir de chez soi et de profiter de ce que Montréal a encore à nous offrir malgré les mesures sanitaires encore en places.

Cinquième Vague est ouvert du jeudi au dimanche et ce jusqu’au 5 mars!

La terrasse est chauffée, mais n’oubliez pas de vous habiller chaudement! Vous pouvez profiter, avant ou après votre repas, des œuvres lumineuses et interactives de Luminothérapie.

Cinquième Vague – terrasse chauffée éphémère

1485 rue Jeanne-Mance, Montréal

Jeudi et vendredi de 16h à 22h

Samedi et dimanche de 12h à 22h

