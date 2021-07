Les meilleurs restos de sushis à Québec

Qu’ils soient composés de viande ou de poisson crus, de poulet pané ou entièrement végétariens, les sushis sont merveilleusement délicieux, conviviaux et bons pour la santé. Ces petites bouchées de bonheur nous offrent une foule de possibilités culinaires.

Makis, sashimis, témakis, nigiris, hosomakis... voici 12 endroits où déguster de bons sushis à Québec:

Sushis et autres délices de poisson avec ou sans riz et souvent proposés avec une sauce délicieuse! Il faut absolument demander les spécialités du chef, qui ne sont pas inscrites sur le menu, mais qui sont tout simplement exquises. C’est sans contredit une place à essayer au moins une fois dans sa vie.

150, boulevard René-Lévesque Est #130, Québec

Ce restaurant est inspiré des accents d’ailleurs avec une touche bien de chez nous. Sur place, poutines (tao, thaï, calmars), bols poké (tofu, saumon, thon rouge), sautés (tao, cari rouge et coco, pad thaï, etc.) et sushis spéciaux se côtoient. Saveur et originalité dans votre assiette!

523, 3e Avenue, Québec

Adeptes de cuisine japonaise, vous n’aurez aucun regret. Parmi les spécialités, la trilogie de pétoncles, qui est à s’en lécher les doigts. Aussi à essayer, le Gunkan Calmar (calmar frit, saumon épicé, avocat, ikura) et le Sashimi maki soya (quatre morceaux de saumon atlantique avec crabe et avocat dans une feuille de soya).

1188, avenue Cartier, Québec

Situé à côté de l’avenue Maguire et du chemin Saint-Louis, Nihon est une référence dans le monde des sushis. Les suggestions hors menu sont créatives et plus que délicieuses.

1971, rue de Bergerville, Québec

Le comptoir Sushi à la maison offre une quinzaine de places assises en plus de proposer la livraison. L’énergique Miss Sushi et son équipe cuisinent des tartares, des makis gourmands et des sushis desserts succulents.

10, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

Cette poissonnerie familiale vous offre des produits du Québec et du Canada (crabe des neiges, homard, huîtres, éperlan, flétan, oursins, etc.). La formule «sushis pour emporter» est très populaire et le vaste choix est d’une fraîcheur inégalable.

1699, route de l'Aéroport, Québec

385, rue Soumande, Québec

Une cuisine asiatique généreuse et unique avec la première Rivière à sushi où quatre couleurs d’assiettes défilent sur les bateaux, à quatre prix différents. Pêchez les assiettes qui vous séduisent et dégustez! Les demandes spéciales sont les bienvenues... les cuisiniers apprécieront échanger avec vous.

311, chemin de la Canardière, Québec

197, rue Racine, Québec

Au cœur du Vieux-Limoilou et à cinq minutes du centre-ville de Québec, l’entreprise familiale vous offre un menu inspiré de la cuisine maison japonaise et des bistrots japonais. Des nouveautés sont inscrites, chaque mois, au tableau!

491, 3e Avenue, Québec

Le Kimono vous propose un menu à la carte, des spéciaux de 5h à 7h et des plats pour emporter. Il sera difficile de choisir parmi la soixantaine de sushis proposés: thon blanc, saumon fumé, crevettes tempura, caviar d’éperlan et bien plus.

1137, route de l’Église, Québec

Sans doute l’un des restaurants «apportez votre vin» les plus connus à Québec. On aime le concept sans prétention, l’ambiance et le secteur où il est situé.

401, rue Saint-Jean, Québec

Depuis son ouverture en 2003, le restaurant s’est bâti une excellente réputation en offrant toujours des produits de haute qualité. Tout en utilisant les meilleurs produits asiatiques, l’endroit favorise les produits de chez nous, notamment les produits pêchés au Québec.

955, route Jean-Gauvin, Québec

Un restaurant de sushis... à volonté! Au cœur du Vieux-Québec, à deux minutes du port, Sushi Samurai vous propose des makis, des cornets, des nigiris, des pizzas sushis et des hosomakis à déguster sur place ou à emporter.

337, rue Saint-Paul, Québec

