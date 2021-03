5 services de livraison québécois à utiliser pour encourager local

Lorsque vient le temps de se commander une bouffe de restaurant, plusieurs on le réflexe d’ouvrir une application mobile comme Uber Eats, Skip The Dishes ou DoorDash.

Ces grandes chaînes de livraison de nourriture ont grandement aidé les restaurateurs durant la pandémie, leur permettant de développer leur service de livraison à un moment où ils en avaient le plus besoin. Le problème, c’est que ces services américains chargent très cher, parfois trop cher, aux restaurateurs comme aux consommateurs, pour pouvoir profiter de leurs services.

Voici donc 5 services de livraison québécois à découvrir pour encourager local, tout en aidant l’industrie de la restauration (et notre portefeuille, par la même occasion!)

1. UEAT

Jusqu’à maintenant, la plateforme québécoise UEAT se contentait de proposer des services d’aide au développement de plateformes de livraison pour les restaurateurs. C’est tout récemment que l’entreprise de Québec a lancé son propre programme de livraison en collaboration avec plusieurs partenaires locaux.

2. RestoLoco

Envie de pizza, sushis, mexicain, indien, asiatique ou autre? Le service québécois de livraison et commandes pour emporter RestoLoco propose les commandes en ligne dans plus de 12 villes à travers le Québec!

3. Pizzli

Le but de la plateforme québécoise Pizzli est avant tout d’aider au maximum les restaurateurs et les épiceries ayant souffert de la pandémie à développer rapidement leur service en ligne. Pour l’instant, le service de commande et livraisons est disponible seulement dans la grande région de Montréal, mais la plateforme grandit de jour en jour!

4. Radish Coop

La nouvelle plateforme de livraison adoptée notamment par Juliette & Chocolat a pour objectif de «restaurer la restauration». La Coop de Jean-Talon, créée en 2019, propose un modèle coopératif autant pour les restaurateurs, les livreurs et pour la clientèle. Ce service leur permet de proposer notamment la livraison gratuite sur l’ensemble du territoire qu’ils couvrent.

5. CHK PLZ

Née en 2019, CHK PLZ est une compagnie d’origine montréalaise spécialisée dans la création d’outils dédiés au monde de la restauration. On peut citer quelques restaurateurs montréalais qui en ont grandement bénéficié (Escondite, Satay Brothers, Pastaga, Grumman 78.) En effet, avec l’arrivée de la crise, un très grand nombre de plus petites entreprises de restauration n’ont pas pu se permettre de faire affaire avec les géants américains (Uber Eats, Skip The Dishes), tant leurs frais de commissions étaient élevés. Le service permet notamment de passer des commandes en ligne, la livraison sans commission, le paiement sans contact, et les commandes à la table.)

