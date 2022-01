8 cafés qui ont ouvert récemment à Montréal à encourager

Alors que les mesures sanitaires donnent du fil à retordre depuis plusieurs mois aux restaurateurs, certains courageux décident tout de même d’ouvrir et de se lancer en affaires.

C’est le cas pour certains cafés de troisième vague qui ont ouvert récemment. On remarque que c’est surtout le sud et le sud-ouest de l’île de Montréal qui sont gâtés par les ouvertures de nouveaux cafés ces temps-ci.

Voici 8 nouveaux venus à encourager lors de votre prochaine «coffee-date»:

Sur la fameuse rue Wellington se déploie le café BROOK: un bar à café, caviste et comptoir de pizza inspiré par New York City. Du mercredi au dimanche de 10h à 21h, vous pouvez vous y dégoter une pointe de pizza, un vin pour la maison et un délicieux café à emporter.

4900, rue Wellington, Verdun

Mercredi au dimanche: 10h à 21h

Fermé le lundi et mardi

Avec un design signé Atelier Paradis Montréal, le café Redwood nous fait s'ennuyer des salles à manger ouvertes. En effet, avec ses nombreuses tables et son abondance de lumière naturelle, ce nouveau café de Pointe-Saint-Charles sra l’endroit tout indiqué pour travailler loin de la maison.

2604, rue Saint-Patrick, Montréal

Semaine : 8h à 16h

Fin de semaine: 8h30 à 16h

Fermé le mardi

L’espace café de la fameuse boulangerie Le Toledo a ouvert une deuxième succursale à Verdun juste avant les Fêtes. Mettant de l’avant le café du torréfacteur montréalais Structure, cette adresse deviendra rapidement un favori du samedi matin. Assurez-vous d’attraper un croissant ou une baguette au passage.

4448, rue Wellington, Verdun

Mardi au samedi : 7h à 18h

Fermé le dimanche et lundi

Afin de survivre à la pandémie après la fermeture de sa salle, le restaurant péruvien, le Barranco, a lancé un comptoir café et sandwich sur le Plateau. Sur le menu, vous trouverez un Butterfly pea flower latté qui semble aussi intriguant que délicieux.

4552, rue Saint-Denis, Montréal

Tous les jours: 10h à 16h

Le tout nouveau café SOLiT, situé au centre-ville de Montréal dans le coin de McGill, est à la fois chaleureux et original, et sert de parfait cadre pour une coffee-date. En attendant de pouvoir profiter de la magnifique salle, vous pouvez attraper un café sur le pouce et marcher vers le campus de McGill.

200, rue Mansfield, Montréal

Semaine: 7h30 à 16h

Fermé la fin de semaine

Situé dans le tout nouvel hôtel Hampton by Hilton dans le Quartier chinois, le Caffè Misu se trouve à l’avant du restaurant Tiramisu. C’est l’endroit idéal pour attraper un café préparé avec les grains du torréfacteur Café Saint-Henri, un matcha ainsi qu’une viennoiserie.

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Semaine: 8h à 15h

Fin de semaine: 10 à 15h

La fameuse devanture turquoise du Petit Dep s’est récemment installée dans le quartier Griffintown. Il s’agit de la quatrième adresse Le Petit Dep. Deux autres cafés et épicerie fine Le Petit Dep se trouvent dans le Vieux-Montréal et une dans le Carrefour Laval.

300, rue de la Montagne, Montréal

Avec un menu réconfortant et un café qui l’est tout autant, le café La Base propose un menu inspiré des Alpes. Retrouvez-vous à La Base pour déguster un latté préparé avec amour.

5898, rue de Verdun, Verdun

Lundi au samedi: 8h à 18h30

Dimanche: 10h à 15h

