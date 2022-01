Vous pouvez cuisiner un festin digne du restaurant Le Mousso à la maison ce mois-ci

En attendant de vous revoir attablé à son populaire restaurant Le Mousso, le chef Antonin Mousseau-Rivard vous propose de recréer sa cuisine à la maison!

En effet, le talentueux chef est à l’honneur dans le projet de Classe de maîtres de l’entreprise de boîtes-repas Cook it.

Jusqu’au 25 janvier à 23h59, vous pouvez ajouter à votre boîte Cook it les deux recettes d’Antonin Mousseau Rivard.

Les deux plats classiques qu'il propose sont tout simplement parfaits pour apporter un réconfort gourmand pendant ce mois d’hiver, cuisiné maison. Pour plat principal, vous vous délecterez d’un boeuf braisé au bacon et aux pleurotes accompagné de rutabaga crémeux; pour dessert, d'une mousse au chocolat servie avec un sabayon au café et un croustillant au cacao.

Ajouter ces recettes à votre boîte hebdomadaire vous ouvrira l'accès aux fiches descriptives, et les techniques du chef vous seront enseignées pour que vous réussissiez bien les plats. Également, Cook it vous simplifie la vie en vous livrant les ingrédients préproportionnés qui seront utiles à la concoction des recettes.

Si vous n’êtes pas abonné Cook it, on vous invite à vous y inscrire avec le code SILO57, qui vous fera épargner 40$ à l'achat d'une première boîte Cook it (valide seulement pour les nouveaux clients). Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des plats de la Classe de maîtres à votre boîte pour profiter du code promotionnel.

Cette classe de maîtres est une belle activité à faire pour s’occuper ce mois-ci, alors que les restaurants sont tous fermés par ordonnance gouvernementale et que les activités sont limitées.

