Cook it propose de recréer les plats iconiques des meilleurs chefs du Québec

L’entreprise de boîtes repas Cook it a lancé un tout nouveau projet qui plaira définitivement aux foodies!

Classe de maîtres est en fait une initiative de l’entreprise montréalaise qui permet de cuisiner facilement à la maison, les plats iconiques des meilleurs chefs du Québec.

Marï Photographe

Comment ça fonctionne? C’est plutôt simple. Les abonnés de Cook it auront accès aux fiches des recettes et aux ingrédients de saison préproportionnés afin de pouvoir jouer au chef, dans le confort de leur cuisine.

Les vidéos des ateliers seront disponibles pour tout le monde, directement sur le site de Cook it.

Marï Photographe

Parmi les chefs qui participent à la Classe de maîtres en partageant leur savoir, on retrouve Camilo Lapointe-Nascimento et Francis Blais de Menu Extra, Anita Feng, Antonin Mousseau-Rivard, Marie-Fleur St-Pierre, Fisun Ercan, Danny Smiles et quelques autres chefs tout aussi talentueux.

Chaque mois, une nouvelle proposition gourmande pourra être commandée par les abonnés Cook it et des plats secondaires seront disponibles dans la section Garde-Manger pour compléter l’expérience.

Studio Kay

Studio Kay

Les premiers chefs à s’exécuter sont Camilo et Francis de Menu Extra qui proposent aux gourmands de cuisiner l’une de leurs plus grandes spécialités : le koulibiac, ce fameux plat de saumon en croûte avec une duxelles de champignons. Les abonnés qui désirent ajouter à leur boîte Cook it cette incroyable recette dès sa première semaine de disponibilité doivent le faire d’ici le mardi 7 septembre à 23h.

En octobre ce sera au tour d'Arnaud Marchand, chef chez Boulay et Les Botanistes de vous en mettre plein la vue!

Si vous n’êtes pas abonnés Cook it, on vous invite à vous inscrire avec le code SILO57 qui vous 40$ à l'achat d'une première boite Cook it (valide seulement pour les nouveaux clients).