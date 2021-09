Un bar de Montréal parmi les «plus cool» au monde

Même si on sait déjà que Montréal n’a absolument rien à envier aux autres grandes villes du monde en matière de nightlife, c’est toujours le fun d’apprendre que des établissements se démarquent dans le prestigieux palmarès.

Le petit dernier est celui de l’équipe du Time Out qui s’est amusée à dresser la liste des bars les plus cool au monde à l’heure actuelle.

Sans surprise, Montréal fait partie de la liste avec le populaire Milky Way Cocktail Bar, qui se place en sixième position dans le palmarès, tout juste après l’incroyable Mariposa Negra, de Barcelone, et devant The House of Machines, à Cape Town.

Les incroyables et délicieux cocktails qu’on retrouve au Milky Way expliquent cette prestigieuse nomination. Le magnifique décor à couper le souffle est aussi mentionné, comme les succulentes pizzas et pâtes que les clients peuvent également commander du Fugazzi Pizza, en bas, afin de casser la croûte.

Ce n’est pas la première fois que le Milky Way Cocktail Bar est la fierté montréalaise. L’an dernier, le bar avait été déclaré meilleur nouveau bar au Canada par le magazine Canada’s Best 100.

Si vous n’y êtes encore jamais allé, qu’est ce que vous attendez?!

Milky Way Cocktail Bar

1886, rue Centre, Montréal