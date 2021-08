La rentrée culturelle sera des plus riche en 2021.

Alors que plusieurs festivals ont déplacé leurs dates à l’automne, plusieurs rendez-vous culturels s’installent à Montréal et les environs cette belle saison.

Voici 8 événements culturels à ne pas manquer cet automne.

1. Les retrouvailles OSHEAGA

6 août au 3 octobre 2021

Les retrouvailles OSHEAGA promettent d’être uniques. Avec Charlotte Cardin, Jessie Reyez et Half Moon Run comme têtes d’affiche, l’événement promet d’être mémorable. Bien que le célèbre événement aura lieu à capacité réduite, on peut s’attendre à ce que le parc Jean-Drapeau vibre pendant trois jours au son de talents canadiens.

2. Festival Focus à Saint-Adolphe-D’Howard

10 au 12 septembre 2021

C’est en plein cœur de la nature, à Saint-Adolphe-d'Howard, qu’aura lieu la toute première édition du festival Focus. Il s’agit d’un événement extérieur qui propose un volet musical avec une quinzaine de spectacles (dont Clay and Friends et Les Hey Babies), un marché d’artisans qui met de l’avant les talents locaux et des activités de plein air, d'escalade et de yoga, le tout sur l’amphithéâtre 100% naturel qu’est le Mont Avalanche.

3. Francos de Montréal

9 au 12 septembre 2021

• À lire aussi: Coeur de Pirate, Alaclair Ensemble et FouKi seront aux Francos de Montréal

Des spectacles payants en salle et des spectacles gratuits sur des scènes extérieures qui mettent en valeur le meilleur de la francophonie, c’est à ça qu'on doit s’attendre cette année aux Francos de Montréal. Pour cette édition, il faut réserver sa place pour les spectacles gratuits. C'est un rendez-vous!

4. La Brèche à l’Espace GO

31 août au 19 septembre 2021

Avec des supplémentaires les 12, 19, 21, 22 et 23 septembre prochain, assister à la pièce de théâtre La Brèche à l’espace GO est un essentiel cet automne. Le texte signé par l’Américaine Naomi Wallace est traduit par la talentueuse dramaturge Fanny Britt (Les Maisons, Faire les sucres). La pièce adresse des thèmes sensibles comme l'adolescence, la culture du viol, les inégalités de classe et de genre. Il ne fait aucun doute qu’il s'agit d’une pièce coup de poing à voir absolument.

5. Festival International de Jazz de Montréal

15 au 19 septembre 2021

Le plus important festival de musique jazz au monde est de retour cet automne, et il ne faut pas le manquer. Des spectacles gratuits sont présentés sur deux grandes scènes extérieures. C’est le festival parfait pour découvrir de nouveaux talents.

6. Mondial de la bière

7 au 10 octobre 2021

C’est à la Gare Windsor de Montréal que se tiendra l’édition 2021 du Mondial de la Bière. Il s’agit du festival tout indiqué pour déguster et découvrir les bières uniques qui composent l’industrie brassicole du Québec et d’ailleurs. L’admission est gratuite.

Du jeudi au dimanche de 15h à 23h

7. Manuel de la vie sauvage chez Duceppe

8 septembre au 9 octobre 2021

23 représentations sont prévues chez Duceppe de l’adaptation du populaire roman de Jean-Philippe Baril-Guérard, Manuel de la vie sauvage. Intelligence artificielle, univers de la start-up et quête de la réussite professionnelle sont des thèmes qui composent cette histoire mémorable qui sera d’ailleurs adaptée à la télé ainsi qu’au théâtre. Avant de l’écouter sur le petit écran, on se rend chez Duceppe où le prix du billet est toujours égal à son âge. Que demander de mieux!

8. Festival du Nouveau Cinéma

6 au 17 octobre 2021

La 50è édition du FNC se tiendra en formule hybride à Montréal cette année. Le doyen des festivals de films au Canada prépare de nombreuses activités afin de célébrer son anniversaire. Au programme, projections extérieures, évènements spéciaux, projection de grands classiques canadiens et plus sont prévus. La programmation est disponible sur le site du Festival du Nouveau Cinéma.

