Horoscope déco : tout savoir sur le style de déco des Vierge

Exit les couleurs vibrantes et la déco éclectique : le style de décoration des gens nés entre le 23 août et le 22 septembre, sous le signe de la Vierge, est plus discret, épuré et surtout rangé!

• À lire aussi: Astrologie : la plante à avoir selon son signe du zodiaque

Eh oui, le cliché qui présente les Vierge comme des perfectionnistes n’est pas très loin de la vérité, et ce souci du détail et l’organisation, à la limite obsessionnelle, se remarque dans le style de décoration de ce signe du zodiaque.

Signe de terre, la Vierge opte généralement pour des matériaux naturels comme le bois, l’osier, la laine ou encore le lin. Le style scandinave est celui qui représente le mieux les goûts de ce signe terre-à-terre.

Dans la maison de la Vierge, il faut que tout soit fonctionnel. Chaque meuble est sélectionné non seulement pour son style, mais surtout pour sa praticité. Même la décoration sera soigneusement sélectionnée afin qu’elle n’encombre pas trop l’espace ou, encore pire, ne devienne un «ramasse-poussière».

La pièce préférée de la Vierge est souvent la chambre qui est en fait un petit sanctuaire où elle peut se réfugier et rêver un peu. C’est donc dans cette pièce qu’elle laissera un peu de folie paraitre à travers la déco avec des coussins colorés ou encore de la literie avec des motifs possiblement.

Voici donc quelques meubles et objets déco parfaits pour les Vierge :

1. Lampe suspendue en corde de chanvre

179,99$ chez Bouclair - ACHETEZ ICI

2. L'ensemble housse fil à fil coton recyclé

À partir de 75$ chez Simons - ACHETEZ ICI

3. Support à vêtement Yamazaki

En soldes à 76,61 chez Indigo – ACHETEZ ICI

4. Meuble audiovidéo bas Plank

1 499$ chez EQ3 - ACHETEZ ICI

5. Tapis lavable en imitation de jute

À partir de 212$ chez Ruggable - ACHETEZ ICI

6. Table de salle à manger en bois d'acacia

399$ chez Structube - ACHETEZ ICI

7. Le duo de bougeoirs Valli (avec chandelles) par Milijours

40$ chez Simons - ACHETEZ ICI

8. Table de chevet en bois massif

158$ sur Amazon - ACHETEZ ICI

9. Miroir ovale en laiton

59,50$ chez Indigo - ACHETEZ ICI

10. Le coussin carré feutre recyclé de Ethica par Attraction

75$ chez Simons - ACHETEZ ICI

Voici d'autres horoscopes déco qui pourraient vous intéresser: