Un magnifique resto de brunch 100% végane ouvre à Sherbrooke

Ce n’est pas qu’à Montréal qu’on peut trouver de belles adresses entièrement véganes où se régaler.

La ville de Sherbrooke a justement accueilli dernièrement un tout nouvel établissement qui propose un menu brunch réconfortant : le restaurant SAUG.E.

Située sur la rue Peel au centre-ville, plus précisément dans le local de l’ancien restaurant Lo Ré, la jeune entreprise accueille des clients depuis seulement le 21 août dernier.

Au menu : des plats de brunch gourmands entièrement végétaliens comme le Chik’n & waffles, des «œufs» bénédictines, des pancakes aux bleuets, un BLT et ainsi de suite.

L’endroit propose en fait des classiques du déjeuner en version véganes qui plairont même aux plus sceptiques.

Un menu de cocktails accompagne aussi les plats pour ceux qui voudraient vivre l’expérience SAUG.E au complet.

Pour l’instant, le nouveau restaurant est ouvert du vendredi au dimanche pour le «brunch entier». L’établissement est aussi ouvert le jeudi et le lundi mais avec seulement quelques options de brunch et le lunch, des viennoiseries et du café. Vous devez téléphoner pour réserver votre place.

Un magnifique resto à découvrir si vous habitez Sherbrooke et êtes de passage das la ville Reine des Cantons-de-l'Est

SAUG.E

17, rue Peel, Sherbrooke

819-791-6391