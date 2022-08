72h à Bruxelles : quoi faire et où manger dans la capitale belge

Capitale belge, capitale de l’Europe et capitale du chocolat, Bruxelles n’a rien à envier aux autres grandes villes européennes. Suffit de la visiter pour être charmé par sa diversité architecturale, son histoire, ses bons restaurants, sa bière, etc.

• À lire aussi: 18 choses à faire lors d’un petit voyage à Londres

Comme la ville n’est pas énorme, elle plaira à ceux et celles qui aiment découvrir un nouvel endroit à pied. Le transport en commun est aussi extrêmement pratique pour planifier ses déplacements. En quelques jours, vous aurez fait le plein de frites, de gaufres, de chocolats et de points de vue magnifiques sur la ville et son architecture.

Tour de piste d’endroits à visiter et de restaurants où manger lors de votre périple à Bruxelles :

QUOI FAIRE

1. Prendre sa photo Instagram au centre de la Grand-Place

La Grand-Place, ou Grote Markt en néerlandais, est un incontournable si vous êtes de passage à Bruxelles. Cette place centrale de la capitale regroupe de magnifiques édifices à l’architecture gothique et baroque tels que l’hôtel de ville, la Maison du Roi (qui est aujourd’hui un musée).

Kelly-Ann Neeley

Vous n’avez donc d’autres choix que de faire comme tous les touristes de passage dans la capitale et ainsi visiter la place de jour comme de nuit afin d’immortaliser le tout sur Instagram! C'est là aussi que prend place l'évènement hautement photographié au mois d'août: le Tapis de Fleurs.

2. Faire le plein d’architecture Art nouveau au Musée Horta

Si vous aimez l’architecture, direction le Musée Horta dans le quartier Saint-Gilles. Il s’agit en fait de l’ancienne maison et atelier de l’architecte belge Victor Horta, l’un des pionniers de l’Art nouveau. Vous pouvez déambuler dans cette magnifique résidence ainsi que l’atelier de l’architecte et ainsi admirer le travail et en apprendre plus sur ce style bien distinct. Le travail de conservation qui a été fait est vraiment superbe.

Kelly-Ann Neeley

Nombreux sont ceux qui souhaitent visiter le musée. Il faut donc réserver sa visite qui coûte 15,80$ (12 euros).

3. Aller voir un spectacle au Botanique

Ce centre culturel est en fait l’ancien site du Jardin botanique de Bruxelles. L’endroit a conservé son jardin vert et son magnifique bâtiment de verre. Aujourd’hui, on peut y accéder pour des concerts et des expositions.

4. Chiner au marché aux puces du Jeu de Balle

Chaque jour dès 9h, un marché aux puces s’installe sur la place du Jeu de Balle dans le quartier Les Marolles. On peut y faire différentes trouvailles seconde main comme des bijoux, des accessoires divers, des meubles, des vêtements, etc. C’est le paradis du vintage, mais il faut être prêt à fouiller!

Place du Jeu de Balle, 1000 Bruxelles

5. Visiter le Palais Royal et se poser au parc de Bruxelles juste en face

Ce n’est peut-être pas le palais de Buckingham, mais l’ancienne résidence principale de la famille royale est vraiment sublime. Comme la famille habite maintenant le Château de Laeken, tout près de l'Atomium, et que le roi Philippe n’utilise qu’une petite partie comme bureau, il est possible de visiter gratuitement le Palais Royal entre le 23 juillet et le 28 août. Il faut toutefois réserver sa visite sans trop attendre, car c’est une activité très populaire.

6. Faire un saut dans les années 1950 au Design Museum Brussels

Kelly-Ann Neeley

Après avoir rempli son devoir de touriste et visité l’Atomium, ce fameux monument construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958, il faut absolument faire un petit crochet au Design Museum Brussels qui présente des expositions fort intéressantes pour ceux et celles qui sont passionnés par le design et l’architecture. Depuis 2015, il est possible de faire un saut dans les années 1950 jusqu’à aujourd’hui et voir l’évolution du plastique dans le design de tous les jours.

Kelly-Ann Neeley

7. Découvrir le MIMA, un musée pas comme les autres

Nombreux sont les musées sur le territoire bruxellois. L’un d’entre eux qui sort des sentiers battus est le MIMA. L’établissement ouvert en 2016 seulement a pour but de présenter des expositions qui mettent en lumière une jeune génération qui transgresse les genres artistiques. Jusqu’au 8 janvier 2023, c’est la très cool expo Rubikcubist de l’artiste de rue Invader. Cette première exposition personnelle de l’artiste regroupe des œuvres épatantes créées avec des cubes rubik. On est invité dès le début de l’expo à sortir son téléphone cellulaire, car l’expérience est encore mieux à travers la lentille de ce dernier.

Kelly-Ann Neeley

OÙ MANGER ET BOIRE

Dans le quartier Ixelles, on se dirige Chaussée de Vleurgat pour manger les délicieuses pâtes fraiches du restaurant Primo. L’endroit propose les classiques italiens revisités avec une petite «twist». Le service est sympathique et la carte de vins très intéressante. Un incontournable!

Umamido a sept succursales en Belgique dans lesquelles sont servies de délicieuses soupes ramens. Le menu est court, mais efficace et on y sert même des bols de riz, des «buns» et quelques petits plats à partager.

Ce petit bar est l’un des endroits les plus tendance de Bruxelles. On s’y rend pour un verre dès 17h, mais on peut même rester veiller jusqu’à 1h du matin si l’ambiance est à notre goût ce soir-là. L’endroit sert principalement des cocktails ainsi qu’une petite sélection de bières et de vins. Il y a aussi quatre choix de petits plats à partager, ou non, si l’apéro se prolonge.

Pour une même adresse, deux options se présentent : le brunch chez Frank tous les jours de la semaine, ou bien le bar à vin Chez Francine les jeudis, vendredis et samedis soir. Les deux concepts proposent une cuisine axée sur les aliments locaux, biologiques et de saison avec un fort penchant pour les légumes.

Lors d’une journée chaude dans le quartier Sainte-Catherine, un arrêt chez Gaston Glacier est un incontournable. On opte pour une glace classique comme vanille ou encore une saveur plus originale comme Fleur de lait sablé Breton. On s’installe ensuite sur les tables du Quai au Bois à Brûler pour déguster le tout!

Kelly-Ann Neeley

Ce petit bar à vin de la Chaussée d’Ixelles se spécialise dans les vins nature, biologiques, mais aussi classiques. C’est l’endroit tout indiqué pour se gâter le temps d'une soirée et faire de belles découvertes. L’équipe a aussi un petit menu de plats à grignoter et partager qui accompagne à merveille les vins qui sont servis.

Tout près du Palais Royal, cet établissement végane est l’endroit idéal où se poser pour casser la croûte, boire un café, revoir son itinéraire de la journée, etc. Les «locals» y vont pour télétravailler, jaser entre amis et manger santé.

Les friteries ne sont pas difficiles à trouver à Bruxelles. L’une des bonnes adresses souvent conseillées est Maison Antoine. Le comptoir propose une tonne de sauces classiques ou piquantes. Un régal assuré!

OÙ DORMIR

Pour être au centre de Bruxelles, près des lignes de métro 1 et 5, l’hôtel Citadines Sainte-Catherine est une bonne option à un prix raisonnable. L’hôtel propose des studios ou des appartements, alors il est possible de sauver quelques sous grâce à la petite cuisine de la chambre. La Grand-Place, les boutiques et plusieurs autres attractions touristiques se trouvent à distance de marche.

Que ce soit une chambre ou un appartement entier, il est plutôt facile de trouver un joli logement sur Airbnb où se poser pendant une semaine à Bruxelles. Les prix sont également hyper raisonnables.

SE RENDRE ET SE DÉPLACER À BRUXELLES

Le transporteur aérien Air Transat offre jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022, trois vols directs par semaine entre Montréal et Bruxelles. Consultez les prochains vols juste ici.

Si vous avez l’intention de vous déplacer en autobus et en métro, regardez pour acheter une Brussels Card. Cette carte permet, entre autres, de profiter de l’accès à 49 musées de Bruxelles gratuitement et vous pouvez ajouter l’accès aux transports publics pour quelques euros de plus. La carte pour 72h avec le transport public inclus revient à environ 85$ (65 euros).

Ce voyage a été rendu possible grâce à Air Transat et Visit Brussels.