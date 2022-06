Cette plage cachée en Grèce donne l’impression d’être atterri sur la lune

La Grèce, c'est bien plus que les jolies maisons aux toits bleus. C'est aussi des curieux paysages qui donnent l'impression d'être tout droit débarqué sur la lune.

Si vous prévoyez visiter la Grèce cet été et que vous hésitez entre les différentes îles à visiter, arrêtez votre choix sur l’île de Milos dans les Cyclades.

Un arrêt s’impose à la plage de Sarakiniko, sur la côte nord-est de Milos, qui propose un paysage lunaire assez impressionnant. L’endroit est couvert de roches lisses et blanches. Un petit lagon aux eaux turquoise en fait un véritable paradis sur terre.

Le contraste entre les longs étendus de rocher blanc et la mer bleu azur n’invite qu’à une chose: prendre le plus de photos possible.

Utilisé autrefois comme cachette, les pirates sarrasins ont baptisé l’endroit alors qu’ils étaient visiblement séduits par la beauté des lieux.

Les plus téméraires se plaisent à sauter du haut de la falaise de rochers. Les eaux sont assez profondes pour sauter en toute sécurité. On vous invite toutefois à demander aux gens sur place avant de sauter.

Sinon, la plage de Sarakiniko est idéale pour faire le plein de soleil et s'imprégner de l’ambiance magique des lieux.

Partez à l’exploration en faisant une petite randonnée dans les alentours. Vous aurez véritablement l’impression de vous trouver sur la lune.

Un autobus partant d’Adamas peut vous mener à la plage. Il n’y a que quatre trajets offerts dans la journée, même en haute saison. Pour connaître l'horaire, c'est ici.

Un espace de stationnement est disponible pour ceux qui choisiront de se déplacer en voiture. Du stationnement, vous devrez marcher 200 mètres (environ 5 minutes) avant d’arriver à la plage.

Notez toutefois que le soleil tape fort. Pendant la haute saison, vous pouvez trouver des food truck aux alentours de la plage. En dehors de la haute saison, vous devrez prévoir des boissons et un lunch.

Faites tout de suite de l’espace sur vos téléphones cellulaires. Il est impossible de quitter Sarakiniko sans avoir capté une centaine de clichés (au moins)!

