10 endroits où manger un bon steak frites à Québec

L’incontournable steak frites est l’un des plats les plus commandés et appréciés au restaurant. C’est carrément un incontournable chez les carnivores. Évidemment, quand on choisit un steakhouse, la qualité de la viande joue un rôle majeur dans notre décision.

Que vous soyez du type bifteck de côte, filet mignon, contre-filet ou tomahawk, vous trouverez plusieurs endroits où vous régaler à Québec.

Voici 10 endroits où aller manger un bon steak frites dans la Capitale-Nationale:

Un classique indémodable! Situé dans la Gare du Palais, à quelques pas du Vieux-Port, le Charbon Steakhouse offre raffinement et qualité aux amateurs de grillades. Sur place, la boucherie nous donne la possibilité d’acheter notre pièce de viande pour emporter! Du steak de qualité supérieure!

450, rue de la Gare-du-Palais

Animée par des artisans bouchers passionnés de gastronomie, la Bête offre une carte impressionnante pour les amoureux de steak. La boucherie Steak Out, située à l’entrée du restaurant, propose une incroyable collection pour emporter. Une expérience culinaire incomparable!

2875, boulevard Laurier, suite 170

Ce chic bistro parisien du Vieux-Québec est le voisin de la porte Saint-Jean. Leurs frites magiques et leur sauce secrète agrémenteront votre assiette de la meilleure façon qui soit. Avec ses murs de pierres, l’endroit vous promet une soirée chaleureuse. Mention spéciale pour le service attentionné!

1080, rue Saint-Jean

Un sympathique bistro français aux allures champêtre qui nous fait voyager vers la Méditerranée! Le menu regorge de produits du terroir savoureux, frais du jour et sélectionnés soigneusement par les propriétaires! Lors des soirées plus fraiches, le coin du feu est très populaire, il vous fera sentir comme dans un chalet.

75, rue Saint-Paul

Le filet mignon de bœuf canadien AAA vous impressionnera avec son fromage brie Saint-Honoré fumé et sa sauce moutarde divine. Il faut aussi y aller pour les petits déjeuners haut de gamme qui font du Batifol un énorme succès.

3401, boulevard Sainte-Anne

Niché à quelques pas du Vieux-Québec, à l’Hôtel Palace Royale, le restaurant offre une vue magnifique sur la porte Saint-Jean et la place d’Youville. Leur viande vieillie et cuite au charbon de bois d’érable vous fera vivre une expérience gourmande recherchée entre les murs de cet endroit feutré.

775, avenue Honoré-Mercier

Depuis 30 ans, le Bâton Rouge sert des aliments de qualité, grillés sur la flamme, dans une ambiance conviviale. Il faut absolument goûter à l’entrée de bouchées de bavette de bœuf certifié Canada AAA et accompagnées de leur sauce au poivre signature. Tout simplement exquis!

1875, rue Bouvier

2450, boulevard Laurier

Ce restaurant apportez votre vin et bière est établi sur le boulevard Sainte-Anne depuis décembre 2018. Les viandes y sont à l’honneur et pas de doute que vous serez séduits par la qualité du menu. En plus des steaks irréprochables, les côtes levées et burgers sont aussi dignes de mention!

3400, boulevard Sainte-Anne

Dans Lebourgneuf, il y a le Houston. Reconnu pour son ambiance de bar, ce restaurant ne délaisse pas pour autant la qualité de sa cuisine. Ce steak house urbain est réputé pour la qualité de ses grillades. Pour un 5@7 branché, une soirée animée entre amis ou en amoureux, c’est l’adresse qui est sur toutes les lèvres!

5700, boulevard des Galeries

Ici, un restaurant-pub qui se démarque par son cachet européen, son ambiance cordiale et sa cuisine internationale abordable. En plus des grillades, on dit que les moules sont divines. À deux minutes du Château Frontenac, son emplacement vous donnera assurément envie de terminer la soirée par une charmante promenade.

65, rue de Buade

