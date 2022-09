Raw Wine: un festival de vins nature débarque à Montréal en novembre

Présenté tous les ans à New York, Miami, Los Angeles, Londres et Berlin, voilà que le fameux salon «Raw Wine» débarque à Montréal en novembre pour une troisième édition dans la métropole québécoise.

L'événement s’adresse aux amateurs de vins nature, bio ou biodynamiques, mais aussi aux curieux et curieuses qui s'intéressent au sujet. Le tout se déroulera dans le Vieux-Montréal.

Sur place, vous pourrez rencontrer des vignerons, artisans et viticulteurs et goûter aux produits qui font leur renommée. L'Italie, le Chili, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Québec, l'Autriche, le Portugal, les États-Unis, la Slovakie et bien plus seront de la partie.

Chefs, sommeliers et gens du grand public pourront profiter de cet événement pour faire d'importantes découvertes.

L'entrée grand public pour une journée coûte 80$. Le billet inclus l’accès au salon ainsi qu’un verre de dégustation et un accès personnel à la section membre du site où vous pourrez trouver et consulter le catalogue électronique du salon.

Les 19 et 20 novembre 2022 de 10h à 18h

2, de la Commune, Montréal (situé sur le Quai King Edward)

