Café Hubert Saint-Jean; une nouvelle adresse design où boire un bon café à Magog

Siroter un bon café est toujours meilleur quand c’est dans un endroit au design impeccable. Voilà pourquoi les trois adresses du Café Hubert Saint-Jean, situées dans les Cantons-de-l’Est valent le détour.

Le microtorréfacteur de Sherbrooke, qui existe depuis 1923 (rien de moins), possède désormais trois adresses où accueillir ses clients. Il vient tout juste d’ouvrir une troisième adresse à Magog.

Le café Hubert Saint-Jean qui se trouve désormais à Sherbrooke, Rock Forrest et Magog, se distingue par ses produits de qualité.

En plus de savoureux cafés, on retrouve sur le menu de l’établissement des grilled cheese décadents, des bols falafels et des options lunch qui donnent l’eau à la bouche.

Dans la succursale de Magog, un coin boutique a été mis en place afin d’offrir des outils pour réaliser de bons cafés à la maison. On y retrouve également de la «merch» et même des bouteilles de vin!

De plus, si vous êtes de passage à Magog durant la saison chaude, vous risquez de croiser le vélo à cold brew du Café Hubert Saint-Jean!

455, rue King Ouest, Sherbrooke

4797, boulevard Bourque, Rock Forest

464, rue Principale Ouest, Magog

