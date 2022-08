Mini-chalets en nature : Les réservations de LAÖ CABINES pour 2023 sont ouvertes

Avis à ceux et celles qui aiment prévoir leurs petites vacances à l'avance, le site écotouristique LAÖ CABINES a ouvert son calendrier de réservation de mini-chalets pour l’année 2023!

• À lire aussi: 31 mini-chalets particulièrement cool à louer au Québec

Situé à Racine dans les Cantons-de-l‘Est, LAÖ CABINES possède neuf mini-chalets de luxe à louer pour une expérience de glamping réussi.

Les cabines de style minimaliste se marient parfaitement avec la nature qui les entoure. Elles sont idéales pour un séjour romantique en couple ou une escapade entre BFF.

Les prix pour la saison 2023 varient entre 110$ et 245$ la nuitée, selon le modèle de cabine, la saison et le jour de la semaine. Actuellement, pour les «early birds», LAÖ CABINES offre 10% de rabais sur un séjour en semaine. Cette promotion est valide jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Lors de votre séjour chez LAÖ CABINES quelques activités en nature s’offrent à vous directement sur le site ou aux alentours. SUP et baignade au lac à Paul, randonnées à pied ou en raquettes dans les sentiers, observation de la faune et la flore sur le terrain voisin qui a été classifié Réserve naturelle, relaxation sous les pommiers dans la Zone Ö et son spa sont parmi les activités possibles pour les clients.

Si tout ça vous intéresse, c’est officiellement le moment de réserver votre séjour et vous assurez de pouvoir mettre la main sur la date de votre choix comme le calendrier 2023 vient tout juste d’ouvrir!

RÉSERVEZ ICI

Ne manquez pas nos vidéos!

s

s