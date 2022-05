Cassis Monna et Filles ouvre une nouvelle buvette et boulangerie sur l'Île d'Orléans

Un nouvel arrêt s'imposera dès la fin du mois de juin lors de vos balades à l'Île d'Orléans. Cassis Monna et Filles planche présentement sur La Midinette Boulangerie de fantaisie et buvette.

La Midinette Boulangerie de fantaisie et buvette se situera dans les locaux de La Boulange, au coeur de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Le lieu du presbytère construit en 1879 continuera d'évoluer tout en gardant son charme et son histoire.

Le concept de cet établissement pour Cassis Monna et Filles est de pouvoir profiter du bon temps en bordure du Fleuve Saint-Laurent.

Comme La Boulange est une institution depuis plusieurs années sur l'Île, les clients pourront retrouver chez La Midinette les spécialités auxquelles ils sont attachés comme la vente de pain de et viennoiseries dès le matin, en plus de l'ajout des nouveautés.

Dès la période du diner, un petit menu inspiré des îles et de la plage ainsi que des plats à partager viendront s'attacher à l'offre déjà en place. Le côté buvette sera assuré par une sélection de vins qui agrémenteront l'heure de l'apéro, on espère aussi y retrouver leur fameuse sangria!

L'ambiance sera à la détente et au moment présent. Les propriétaires chez Cassis Monna et Filles indiquent que l'expérience sera «toute en saveurs dans un décor convivial qui évoque la chaleur du sud et une douce nostalgie.»

Depuis trente ans maintenant que Cassis Monna et Filles est une institution et un incontournable de l'Île d'Orléans avec la culture du cassis et les alcools qui en découlent. La Midinette Boulangerie de fantaisie et buvette s'ajoute aux attraits déjà en place. La Monnaguette, un bar à cocktails et une crèmerie artisanale, la boutique et l'économusée de l'entreprise.

Vos virées à l'Île d'Orléans seront dépaysantes et seront certainement prolongées de quelques heures.

Ouverture prévue à la fin du mois de juin pour La Midinette Boulangerie de fantaisie et buvette.

