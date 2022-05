La Shed: le surf bar où s’arrêter prendre un verre aux Îles-de-la-Madeleine

Vous avez prévu de visiter les Îles-de-la-Madeleine cet été et vous êtes en pleine planification de votre road trip? N’oubliez surtout pas de prévoir une journée au surf bar La Shed!

• À lire aussi: Îles-de-la-Madeleine: 21 choses à faire (absolument) lors de votre prochain road trip

Situé dans le secteur de L’Anse-aux-Baleiniers, le bar La Shed a ouvert ses portes l’été dernier et il est déjà devenu un incontournable des Îles.

Cet établissement à saveur tropicale se veut un lieu rassembleur où Madelinots et touristes se côtoient et partagent leur amour des Îles et des sports nautiques.

Justement, il n’y a pas que de la bière locale et des cocktails à La Shed. On y loue des planches de surf pour profiter des belles vagues de l’archipel. Si vous êtes débutant, le surf bar n’offre pas de cours. Toutefois, il est possible de faire appel à la gang de Cindyhook pour avoir un instructeur.

• À lire aussi: Îles-de-la-Madeleine: 21 (autres) choses à faire lors de votre road trip

Après votre journée dans l’eau, La Shed sera LA place où faire la fête. Elle organise souvent des spectacles pour enrichir son ambiance.

Vous serez au paradis à boire un bon verre tout en admirant le coucher du soleil et la mer à quelques pas.

Le bar n’a pas encore ouvert ses portes pour la saison 2022, mais cela ne saurait tarder! Il semblerait même qu’un incroyable party d’ouverture s’organise actuellement, selon les informations publiées sur la page Facebook de l’établissement. Surveillez donc ses publications pour ne rien manquer!

La Shed surf bar

152, chemin de l’Hôpital, Fatima, Îles-de-la-Madeleine

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s