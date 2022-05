Top 10 des plus belles plages du Québec

Même si le Québec est une destination nordique, notre belle province possède tout de même de magnifiques plages! On s’y rend pour se baigner, pratiquer des sports nautiques et se faire dorer sur le sable!

1. Plage de la Grande Échourie, Îles de la Madeleine

Longue de 8,5 kilomètres, cette plage est l’une des plus belles de l’archipel. Elle fait partie des plages offrant les eaux les plus chaudes des Îles. À la pointe, on peut parfois y apercevoir des phoques s’amusant dans l’eau.

Crédit photo: Francine Turbide

2. Plage municipale de Saint-Zotique, Montérégie

Située à une heure de Montréal, cette plage est parfaite pour les familles venues profiter du beau temps et des activités offertes: glissade, baignade, pique-nique, barbecue, location d’embarcations nautiques et encore plus!

Crédit photo: Richard Chartier

3. Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, Côte-Nord

Au-delà du 50e parallèle, ce parc national se démarque par la plus grande concentration de monolithes d’érosion au Canada. Formé de plus de mille îles et îlots, ce site possède plusieurs plages ancrées dans un décor insolite, voire irréel. Bien sûr, l’eau n’y est pas très chaude, mais il est possible d’y observer des phoques, des dauphins et des baleines venues peupler l’immensité bleue enveloppant ces îles.

Crédit photo: Alexis Blondin

4. Plage du lac Faillon, Abitibi-Témiscamingue

Située en plein coeur de la forêt Mégiscane, cette plage est l’endroit rêvé pour se prélasser au soleil sur un lit de sable chaud. Reconnue pour la qualité de son eau et la beauté de son sable, cette plage est l’endroit où a été prise la mythique photo du coucher de soleil représenté sur la carte d’assurance maladie, en 1974.

Crédit photo: Pourvoirie du lac Faillon

5. Plage d’Oka, Laurentides

Situé à moins de 35 minutes de Montréal, le parc national d’Oka offre une multitude de commodités, dont une plage surveillée caractérisée par une longue étendue de sable et une jolie forêt qui la borde. Cette plage possède également un secteur naturiste surnommé Okapulco par les habitués.

6. Plage de la Dune du Sud, Îles de la Madeleine

Longue de 22 kilomètres, cette plage magnifique possède des falaises rouges et des grottes qu’il est possible d’explorer à pied à marée basse. Bien protégée des vents, elle est idéale pour les longues marches et les sessions de photographie.

Crédit photo: M.Bonato / Tourisme Îles de la Madeleine

7. Plage du parc national d’Anticosti, Côte-Nord

Située au nord de l’île, la baie de la Tour offre un panorama fascinant: falaises de roches blanchâtres, plage de galets et eaux turquoise. En visitant cette baie appartenant au parc national de la Sépaq, il n’est pas rare de croiser des phoques, des baleines et de nombreux oiseaux marins.

Crédit photo: Dominic Boudreault, parc national d’Anticosti, Sépaq

8. Plage de Tadoussac, Côte-Nord

Surplombée par le superbe Hôtel Tadoussac, cette jolie plage donne sur la magnifique baie de Tadoussac. C’est l’endroit idéal pour y passer la journée en couple ou en famille afin d’y observer l’activité de la marina et de se baigner.

Crédit photo: François-Xavier

9. Parc national de la Pointe-Taillon, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Vous rêvez de vous prélasser sur une rive sablonneuse et d’y marcher sans jamais en voir le bout? Bienvenue sur les rivages du parc national de la Sépaq de la Pointe-Taillon, soit 15 kilomètres de sable fin bordant le lac Saint-Jean. Les eaux douces et exceptionnellement chaudes du lac Saint-Jean plairont aux amateurs de sports nautiques tout comme aux baigneurs.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, parc national de la Pointe-Taillon, Sépaq

10. Plage du Lac-Simon, Outaouais

Située à environ 1h30 de Montréal et d’Ottawa, la plage du Centre touristique du Lac-Simon est une destination incontournable pour faire des sports nautiques ou simplement se baigner. La pureté du sable, les petites îles presque vierges et les merveilleuses baies font de cet endroit géré par la Sépaq un excellent havre de paix, surtout en semaine.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, centre touristique du Lac-Simon

