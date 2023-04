9 plages du Maine où se payer un petit «road trip» cet été

Aaaaaah, le Maine! On a bien du mal à résister à l’appel de ses plages et de ses lobster rolls quand vient le temps des vacances estivales. Mais quelle plage choisir parmi les dizaines de possibilités?

Voici quelques valeurs sûres, toutes situées entre 5h30 et 7h de route de Montréal pour vous aider à faire votre choix. N’oubliez pas vos passeports!

9 belles plages du Maine où partir en road trip cet été:

1. Old Orchard Beach, Old Orchard

Les 11 km de sable clair, le grand quai, le parc d’attractions datant des années 1900, les motels, les boutiques de souvenirs... Les habitués d’Old Orchard le savent: on ne choisit pas cette destination pour avoir la paix, on y va pour le fun, la foule, le p’tit côté vintage... et la mer!

2. Goose Rocks Beach, Kennebunkport

Tout près de Cape Porpoise (un petit village de pêcheur «instagrammable»), il ne faut pas manquer la plage Goose Rocks et ses 4,8 km de sable et de dunes. Elle est un peu moins achalandée que d’autres plages du secteur (d’ailleurs, il faut se procurer un permis ($) pour y accéder) et on peut parfois y voir des phoques se faire chauffer au soleil!

3. Crescent Beach State Park, Cape Elizabeth

Près de la charmante ville de Portland, ce croissant de sable de 1,6 km se trouve au coeur d’un parc plein de criques et de jolis sentiers. Des dunes, des BBQs et des aires de pique-nique vous attendent sur la plage, alors qu’à l’horizon, vous aurez une vue sur des bateaux de pêcheurs et une petite île (appelée Richmond Island).

4. Drake’s Island Beach, Wells

Wells est doté de 4 plages, dont 3 publiques, s’étendant sur pas moins de 11 km. Drake’s Island Beach est une bonne option si vous avez envie de vous prélasser tranquillement au soleil. On l’a choisie car c’est généralement celle que l’on dit la moins fréquentée et la plus tranquille. N’oubliez pas vos romans!

5. Ogunquit Beach, Ogunquit

En consultant ce site, on apprend que le nom Ogunquit viendrait des Abénakis et signifierait «bel endroit près de la mer». On est bien d’accord. De toutes les plages de la ville, c’est la principale - Ogunquit Beach - qui est la plus populaire. Immense, elle est étalée au bout d'une péninsule située entre le fleuve Ogunquit et l’Atlantique.

6. Long Sands Beach, York

Avec des vues sur le phare Nubble (l’un des plus photographiés du monde à en croire Visit Maine), des sections réservées aux surfeurs, des commerces où aller manger un petit quelque chose et 2,4 km de sable doux, Long Sands Beach est une bien belle option parmi les nombreuses plages de York.

7. Sand Beach, parc national Acadia

Blottie au coeur du fameux parc national Acadia, dans la partie nord de la côte, Sand Beach est petite mais particulièrement charmante. Encadrée de montagnes, elle est composée de sable presque rose (des coquillages pulvérisés) et on trouve à proximité de beaux sentiers de rando avec vues. Bémol: l’eau ne dépasse apparemment jamais les 13°C!

8. Popham Beach State Park, Bath

Voici un petit bijou assez peu connu des Québécois. La plage du Popham Beach State Park fait quelque 4 km et elle s’élargit et se rétrécit au gré de marées. Au large se trouvent les petites îles Fox et Wood, dont l’une (Fox) est accessible à pied à marée basse. Ici, les ramasseurs de coquillages seront servis.

9. Reid State Park, Georgetown

Bien connu des surfeurs de la Nouvelle-Angleterre, ce parc abrite notamment deux larges plages sablonneuses bordées de dunes et de falaises: Mile et Half Mile. Si vous voulez l’air du large sans les foules, c’est une bonne destination. Vous pourrez aussi profiter de piscines naturelles et d’un lagon, le tout, au nord de Portland.

Aussi:

- Pas assez de choix pour vous? Voici une liste de la trentaine de plages situées dans la région officiellement nommée «The Maine Beaches» (entre Kittery et Old Orchard).

- À noter: c’est bien rare qu’on ne paie pas pour le stationnement le long des plages du Maine.

- Suggestion: allez flâner à Portland après vos journées à la plage, vous y trouverez de bonnes tables et des pubs et cafés sympathiques.

D'autres idées pour découvrir le Maine:

